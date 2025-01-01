Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư lập trình máy

-

Có 3 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Tuyển Kỹ sư lập trình máy Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Hạn nộp: 26/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN
Tuyển Kỹ sư lập trình máy CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA
Tuyển Kỹ sư lập trình máy CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA
Hạn nộp: 25/11/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình máy càng cao. Với mức thu nhập hấp dẫn trung bình từ 24.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, ngành này luôn thu hút nhiều ứng viên có trình độ chuyên môn cao, mong muốn thêm kinh nghiệm và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngành công nghệ thông tin luôn thu hút nhiều ứng viên có trình độ chuyên môn cao
Ngành công nghệ thông tin luôn thu hút nhiều ứng viên có trình độ chuyên môn cao

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình máy

Kỹ sư lập trình máy là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và bảo trì các phần mềm, hệ thống máy tính. Công việc bao gồm viết mã nguồn cho các ứng dụng, phần mềm, hệ điều hành hoặc kiểm tra và sửa lỗi phần mềm.

Kỹ sư lập trình máy có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ phát triển ứng dụng di động, phần mềm quản lý, đến các hệ thống máy tính phức tạp như trí tuệ nhân tạo. Các kỹ sư khi làm việc cần vững kiến thức chuyên môn, thành thạo các ngôn ngữ, kỹ thuật lập trình. Đồng thời phải có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại, nhu cầu về phần mềm, ứng dụng đang dần phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính, y tế đến giáo dục. Vì vậy kỹ sư lập trình máy không chỉ có cơ hội làm việc tại các công ty công nghệ lớn mà còn có thể tham gia vào các dự án quốc tế với mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt đối với những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Kỹ sư lập trình máy có thể tham gia vào dự án quốc tế với mức thu nhập hấp dẫn
Kỹ sư lập trình máy có thể tham gia vào dự án quốc tế với mức thu nhập hấp dẫn

2. Mức lương trung bình của kỹ sư lập trình máy

Mức lương của kỹ sư ngành lập trình viên máy tính trung bình giao động từ 24.000.000 - 40.000.000, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, nơi làm việc và quy mô công ty. Dưới đây là chi tiết mức lương của kỹ sư lập trình máy theo kinh nghiệm làm việc:

Việc làm kỹ sư lập trình máy

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư lập trình máy

mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư lập trình máy

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư lập trình máy

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 24.000.000

Kỹ sư lập trình máy

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

24.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Kỹ sư làm việc trong công ty, tập đoàn tại các thành phố lớn thường có mức lương cao hơn các khu vực khác. Đặc biệt người có nhiều năm kinh nghiệm lập trình, có khả năng xử lý công việc linh hoạt sẽ có mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn, thậm chí lên đến 69.000.000 VNĐ/tháng

Bên cạnh đó mức lương của kỹ sư lập trình còn phụ thuộc vào hệ thống máy PLC hay CNC. Mức lương của người lập trình máy PLC thường cao hơn máy CNC. Dưới đây là mức lương cụ thể của hai hệ thống máy lớn:

Việc làm kỹ sư lập trình máy

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư lập trình máy PLC

18.000.000 - 20.000.000

kỹ sư lập trình máy CNC

15.000.000 - 20.000.000 g
Mức lương của kỹ sư lập trình máy PLC thường cao hơn máy CNC
Mức lương của kỹ sư lập trình máy PLC thường cao hơn máy CNC

4. So sánh việc làm kỹ sư lập trình máy PLC và CNC

Kỹ sư lập trình máy PLC và CNC đều sử dụng lập trình để điều khiển máy móc và hệ thống tự động hóa trong sản xuất. Cả hai đều giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên CNC tập trung gia công cơ khí chính xác, còn PLC làm việc với hệ thống điều khiển tự động hóa trong các dây chuyền. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về công việc của lập trình máy PLC và CNC:

Tiêu chí

Kỹ sư lập trình máy CNC

Kỹ sư lập trình PLC

Khái niệm

Là người lập các chương trình mã code cho máy tính để điều khiển các bộ phận máy CNC một cách tự động.

Là người thiết kế, lập trình và triển khai hệ thống điều khiển tự động trên các bộ điều khiển PLC.

Mục tiêu công việc

Gia công các chi tiết cơ khí chính xác theo bản vẽ kỹ thuật một cách tự động.

Điều khiển, giám sát và tự động hóa các quy trình sản xuất, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của máy.

Ngành công nghiệp

Cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện ô tô, hàng không, y tế, máy móc, công nghiệp.

Tự động hóa sản xuất, xử lý nước thải, năng lượng, thực phẩm, đồ uống.

Kiến thức kỹ thuật

Hiểu về cơ khí chế tạo, vật liệu phương pháp gia công cơ khí, lập trình G-code, M-code.

Kiến thức về hệ thống điều khiển, điện tử công nghiệp, cảm biến.

Thiết bị và hệ thống điều khiển

Máy tiện, máy phay, máy khoan CNC; sử dụng các phần mềm như MasterCAM, SolidCAM, AutoCAD.

PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron), TIA Portal, RSLogix, CX-Programmer, cảm biến, servo motor.

Tính chất công việc

Làm việc trên máy, công cụ, yêu cầu độ chính xác cao

Yêu cầu có tư duy logic, khả năng phân tích để lập trình, giám sát và xử lý lỗi hệ thống điều khiển

Lĩnh vực ứng dụng

Gia công cơ khí, chế tạo máy, sản xuất linh kiện và phụ tùng công nghiệp, y tế.

Dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống điều khiển công nghiệp, năng lượng tái tạo, nhà máy thực phẩm.

Môi trường làm việc

Xưởng gia công cơ khí, nhà máy chế tạo, các cơ sản sở sản xuất công nghiệp nặng và nhẹ.

Nhà máy tự động hóa, khu công nghiệp, các dự án xử lý công nghiệp hoặc tại hiện trường sản xuất.
Người lập các chương trình mã code cho máy tính để điều khiển các bộ phận máy CNC một cách tự động
Người lập các chương trình mã code cho máy tính để điều khiển các bộ phận máy CNC một cách tự động

5. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư lập trình máy

Kỹ sư lập trình máy là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và thử nghiệm hệ thống máy tính và phần mềm. Thực hiện nhiều công việc khác nhau nên yêu cầu đối với kỹ sư lập trình máy khá cao như:

  • Bằng cấp: Khi ứng tuyển vào vị trí kỹ sư lập trình máy, ứng viên cần có bằng cử nhân chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin. Bằng cấp cao học hoặc các chứng chỉ chuyên ngành sẽ giúp nâng cao cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và nhận được mức lương hấp dẫn khi làm việc.

  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lập trình máy cần phải thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến để giúp phát triển phần mềm và các ứng dụng. Bên cạnh đó kỹ sư cần có kiến thức về cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu trong các ứng dụng.

  • Khả năng giải quyết vấn đề: Công việc của kỹ sư lập trình đòi hỏi có khả năng phân tích và tư duy logic. Các kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua thách thức của công việc.

  • Phẩm chất cá nhân: Các phần mềm, ứng dụng công nghệ yêu cầu độ chính xác cao, chính vì vậy các kỹ sư lập trình cần phải tỉ mỉ, thận trọng trong từng thao tác. Bên cạnh đó, khối lượng công việc của kỹ sư lập trình khá lớn nên yêu cầu ứng viên phải có khả năng chịu được áp lực cao.

  • Thường xuyên cập nhật kiến thức: Công nghệ luôn phát triển và cải tiến theo thời gian. Vậy nên kỹ sư lập trình cần thường xuyên cập nhật các kiến thức mới, đồng thời không ngừng học hỏi đến nâng cao trình độ và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

  • Giao tiếp tiếng anh: Hầu hết các tài liệu công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm mới nhất đều được viết bằng tiếng anh. Vì vậy kỹ sư lập trình cần có vốn tiếng anh tốt để thuận tiện cho việc học tập và làm việc.

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình bạn cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo trong nhiều tình huống khác nhau. Đặc biệt hợp tác với đồng nghiệp và các bộ phận khác để giải quyết vấn đề một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Kỹ sư lập trình máy cần có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ sư lập trình máy cần có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

6. Khu vực tuyển dụng kỹ sư lập trình máy nhiều

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình máy ngày càng tăng cao với mức thu nhập hấp dẫn. Một số khu vực lớn có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lập trình máy nhiều như:

Tuyển kỹ sư lập trình máy tại thành phố Hà Nội

Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lập trình máy tương đối cao. Các công ty, doanh nghiệp tại đây cần tuyển dụng những kỹ sư có khả năng lập trình, phát triển phần mềm với trình độ chuyên môn cao.

Kỹ sư lập trình khi ứng tuyển vào khu vực này sẽ có được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo với mức lương hấp dẫn, đồng thời còn có cơ hội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

Tuyển kỹ sư lập trình máy tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ lớn nhất Việt Nam với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài. Nhu cầu phát triển phần mềm và các ứng dụng phục vụ cho các ngành nghề khác ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó quá trình chuyển đổi, đầu tư vào các dự án công nghệ mới đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư lập trình.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ lớn với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ lớn với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuyển kỹ sư lập trình máy tại thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có các công ty công nghệ lớn như Công ty TNHH tự động hóa Hợp Kỹ, Công ty ADEN services Việt Nam đang tuyển dụng kỹ sư lập trình máy. Từ đó cho thấy nhu cầu việc làm kỹ sư lập trình máy vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngoài Hà Nội, các khu vực như TP.HCM, Đà Nẵng thì các tỉnh thành khác như Hải Phòng và Bình Dương cũng có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lập trình máy tính cao, đặc biệt trong các khu công nghiệp và các công ty công nghệ.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình máy tăng cao tại các thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình máy tăng cao tại các thành phố lớn

Việc làm kỹ sư lập trình máy đang mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một thị trường công nghệ ngày càng năng động và đa dạng. Đây là một lĩnh vực hứa hẹn mang lại mức thu nhập cao, cơ hội thăng tiến và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế cho các ứng viên có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm.