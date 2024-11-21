Tuyển Kỹ sư lập trình máy CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kỹ sư lập trình máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình máy Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55A, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình máy Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lên kế hoạch sản xuất
Lập trình tiện CNC
Setup, kiểm tra, hướng dẫn gia công
Mọi chi tiết công việc SẼ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trách nhiệm cao,
Trung thực, năng dộng
Khả năng quản lý làm việc theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương CB + Phụ cấp + Thưởng
Mức lương được xét tăng hằng năm.
Thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm, xăng xe.
Được hưởng các chế độ và phúc lợi theo quy định của Nhà nước ( BHXH, Lễ tết, Phép năm,...)
Tham gia hoạt động du lịch hằng năm, các sự kiện bóng đá, tất niên, ...
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động với đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt tình, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

