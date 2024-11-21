Tuyển Kỹ sư lập trình máy CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình máy Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN
Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 55A, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình máy Với Mức Lương Từ 14 Triệu
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lên kế hoạch sản xuất
Lập trình tiện CNC
Setup, kiểm tra, hướng dẫn gia công
Mọi chi tiết công việc SẼ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần trách nhiệm cao,
Trung thực, năng dộng
Khả năng quản lý làm việc theo nhóm tốt
Trung thực, năng dộng
Khả năng quản lý làm việc theo nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương CB + Phụ cấp + Thưởng
Mức lương được xét tăng hằng năm.
Thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm, xăng xe.
Được hưởng các chế độ và phúc lợi theo quy định của Nhà nước ( BHXH, Lễ tết, Phép năm,...)
Tham gia hoạt động du lịch hằng năm, các sự kiện bóng đá, tất niên, ...
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động với đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt tình, hỗ trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN
