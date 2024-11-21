Tuyển Kỹ sư lập trình máy CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55A, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình máy Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lên kế hoạch sản xuất

Lập trình tiện CNC

Setup, kiểm tra, hướng dẫn gia công

Mọi chi tiết công việc SẼ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trách nhiệm cao,

Trung thực, năng dộng

Khả năng quản lý làm việc theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương CB + Phụ cấp + Thưởng

Mức lương được xét tăng hằng năm.

Thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm, xăng xe.

Được hưởng các chế độ và phúc lợi theo quy định của Nhà nước ( BHXH, Lễ tết, Phép năm,...)

Tham gia hoạt động du lịch hằng năm, các sự kiện bóng đá, tất niên, ...

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động với đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt tình, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN

