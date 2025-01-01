Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư năng lượng

-

Có 10 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư năng lượng Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư năng lượng Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Green I-Park
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Kỹ sư năng lượng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 15/03/2025
Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH
Tuyển Kỹ sư năng lượng CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
Tuyển Kỹ sư năng lượng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Tuyển Kỹ sư năng lượng Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Kỹ sư năng lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 17/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK
Tuyển Kỹ sư năng lượng Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK
Hạn nộp: 21/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Tuyển dụng kỹ sư năng lượng hiện đang thu hút sự quan tâm nhờ mức lương hấp dẫn, dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Với nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ứng viên cần chuẩn bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và sẵn sàng làm việc linh hoạt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư năng lượng

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng sử dụng năng lượng sạch và tái tạo trở thành giải pháp hàng đầu để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện-Điện tử và năng lượng tái tạo đang đẩy mạnh tuyển dụng nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Kỹ sư năng lượng chịu trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống năng lượng, từ truyền thống đến tái tạo. Họ tham gia vào việc quản lý năng lượng, đánh giá hiệu suất hệ thống và phát triển giải pháp mới nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Vị trí tuyển dụng kỹ sư năng lượng đòi hỏi chuyên môn sâu về công nghệ cùng khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của ngành.

Tại Việt Nam, năng lượng tái tạo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ mức tăng trưởng vượt bậc. Báo cáo gần đây cho thấy, đây là ngành có mức tăng lương cao nhất, đạt tỷ lệ 7,2%. Nhiều doanh nghiệp không chỉ tập trung vào các dự án năng lượng mặt trời, gió mà còn mở rộng sang công nghệ lưu trữ và quản lý năng lượng hiện đại. Điều này mang đến triển vọng đầy hứa hẹn cho nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng điện gió.

Sự gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng ngày càng cao
Sự gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng ngày càng cao

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư năng lượng

Mức thu nhập của kỹ sư năng lượng tại Việt Nam hiện nay có sự chênh lệch đáng kể, phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí làm việc và quy mô doanh nghiệp. Theo khảo sát, mức lương trung bình của kỹ sư năng lượng nằm trong khoảng từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Điều này cho thấy tiềm năng hấp dẫn của ngành đối với những ứng viên tìm kiếm tin đăng tuyển dụng kỹ sư năng lượng với thu nhập cao.

Việc làm kỹ sư năng lượng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư năng lượng

mới ra trường

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư năng lượng

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư năng lượng

(3-5 năm kinh nghiệm)

18.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư năng lượng

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 40.000.000

Ngoài phần mức lương ghi trong tin đăng tuyển dụng kỹ sư năng lượng, thu nhập thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách công ty, quy mô dự án và năng lực cá nhân của ứng viên. Những người có kỹ năng chuyên môn cao hoặc đảm nhiệm vai trò quản lý thường nhận được mức thu nhập vượt trội so với mặt bằng chung.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư năng lượng

Khi ứng tuyển kỹ sư năng lượng, ứng viên sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến nghiên cứu, thiết kế và quản lý dự án năng lượng. Dưới đây là chi tiết công việc thường gặp trong tin tuyển dụng kỹ sư năng lượng:

  • Kiểm tra, duyệt báo cáo khảo sát, đánh giá rủi ro và đưa ra nhận xét, khuyến nghị cho dự án.

  • Thực hiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ và giám sát thi công lắp đặt.

  • Lập lịch trình và kế hoạch triển khai các dự án thi công, lắp đặt, sửa chữa hệ thống.

  • Triển khai thiết kế, lập đề xuất kỹ thuật trong giai đoạn phát triển dự án.

  • Thiết kế, bóc tách khối lượng và lập dự toán cho những dự án điện năng lượng mặt trời.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận O&M trong việc xử lý lỗi, đưa ra giải pháp và hỗ trợ bộ phận Sales tư vấn khảo sát dự án.

Những nhiệm vụ này yêu cầu kỹ sư năng lượng không chỉ có chuyên môn cao mà còn cần khả năng phối hợp tốt cùng bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Ngoài những yêu cầu về mặt chuyên môn, người ứng tuyển kỹ sư năng lượng cũng cần có sức khỏe
Ngoài những yêu cầu về mặt chuyên môn, người ứng tuyển kỹ sư năng lượng cũng cần có sức khỏe

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư năng lượng

Để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng kỹ sư năng lượng, ứng viên cần sở hữu kiến thức chuyên sâu cùng kỹ năng thực hành tốt trong lĩnh vực năng lượng. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan như điện - điện tử, cơ điện tử, năng lượng tái tạo hoặc lĩnh vực tương đương. Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành những khóa học nâng cao hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên ngành liên quan.

  • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc: Am hiểu quy trình đánh giá rủi ro và lập kế hoạch thực hiện dự án năng lượng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo, đặc biệt là hệ thống điện mặt trời.

  • Kỹ năng chuyên môn: Thành thạo phần mềm thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, PVSyst và các công cụ phân tích năng lượng mặt trời, có khả năng thiết kế bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bóc tách khối lượng chính xác và giám sát quá trình thi công hiệu quả. Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực năng lượng.

  • Chứng chỉ và đào tạo: Ứng viên sở hữu đầy đủ các chứng chỉ chuyên môn như giám sát công trình và thiết kế hệ thống năng lượng. Với nền tảng kiến thức vững chắc về hệ thống điện và năng lượng tái tạo được đào tạo từ tổ chức uy tín, ứng viên hoàn toàn tự tin đảm nhận nhiệm vụ...

  • Tính linh hoạt và trách nhiệm: Ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đi công tác để khảo sát, triển khai và bảo trì dự án. Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chủ động phối hợp với nhiều phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ".

Những yêu cầu này đảm bảo kỹ sư năng lượng không chỉ đáp ứng chuyên môn mà còn đủ khả năng thực hiện những dự án phức tạp, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành.

Để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc trong tin tuyển dụng kỹ sư năng lượng, việc tham gia khóa đào tạo chuyên sâu là một yêu cầu bắt buộc
Để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc trong tin tuyển dụng kỹ sư năng lượng, việc tham gia khóa đào tạo chuyên sâu là một yêu cầu bắt buộc

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư năng lượng nhiều

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước. Mỗi khu vực có những đặc điểm riêng về thị trường và yêu cầu công việc, tạo nên sự khác biệt trong cơ hội nghề nghiệp.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư năng lượng Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế và chính trị của Việt Nam, nơi tập trung nhiều dự án lớn về năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Các doanh nghiệp tại đây thường tìm kiếm kỹ sư năng lượng có kinh nghiệm thiết kế và giám sát hệ thống điện mặt trời, đồng thời đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư năng lượng TP. HCM: Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường sôi động nhất cả nước, với nhiều dự án năng lượng quy mô lớn, từ điện gió đến năng lượng mặt trời. Nhu cầu tuyển dụng tại đây thường ưu tiên kỹ sư có kỹ năng quản lý dự án và khả năng triển khai giải pháp công nghệ hiện đại.

  • Tuyển dụng kỹ sư năng lượng Đà Nẵng: Đà Nẵng là thành phố đáng sống với nhiều dự án năng lượng xanh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Kỹ sư năng lượng tại Đà Nẵng thường làm việc trong môi trường kết hợp giữa nghiên cứu và thực tiễn, đóng góp vào việc cải thiện hệ thống năng lượng địa phương.

  • Tuyển dụng kỹ sư năng lượng Hải Phòng: Hải Phòng đang đẩy mạnh đầu tư vào nhiều dự án năng lượng tái tạo phục vụ ngành công nghiệp. Các công việc tại đây thường yêu cầu kỹ sư có khả năng lập kế hoạch và tối ưu hóa hệ thống năng lượng cho nhà máy và khu công nghiệp.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Quảng Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận nhu cầu lớn trong lĩnh vực tuyển dụng kỹ sư năng lượng điện gió, mở ra cơ hội phát triển đa dạng cho người lao động.

Việc Chính phủ khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng tăng cao
Việc Chính phủ khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng kỹ sư năng lượng tăng cao

Tuyển dụng kỹ sư năng lượng đang là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần trang bị kiến thức chuyên sâu về thiết kế, giám sát thi công và sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, việc rèn luyện kỹ năng mềm như quản lý thời gian, làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực cũng rất quan trọng.