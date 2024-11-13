Tuyển Kỹ sư năng lượng Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số A66, khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư năng lượng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.

- Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm (an toàn, chất lượng) trong nước và các khu vực trên thế giới sau đó lập kế hoạch triển khai lấy chứng nhận đáp ứng các yêu cầu đó.

- Quản lý, triển khai công tác kiểm kê phát thải khí nhà kính, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chứng chỉ carbon.

- Tham gia đánh giá, giám sát nội bộ theo yêu cầu của hệ thống, của khách hàng và đối tác.

- Báo cáo công việc định kỳ, đột xuất theo yêu cầu và khi phát sinh vấn đề.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH các ngành hóa, kỹ thuật, các ngành liên quan...

- Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai lấy chứng nhận chất lượng sản phẩm lĩnh vực hóa chất, nhựa.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm kê phát thải khí nhà kính, chứng chỉ carbon là một lợi thế.

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu yêu cầu tiêu chuẩn, chứng nhận trong chuyên ngành sản xuất, hoá chất, nhựa hoặc môi trường.

- Kinh nghiệm: từ 1 - 3 năm ở vị trí tương đương.

- Sẵn sàng đi công tác

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 12 - 20 triệu/tháng.

• Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13+

• Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp

• Được cấp công cụ dụng cụ làm việc

• Ăn trưa tại căng tin công ty

• Có quầy cafe pha chế đồ uống cho nhân viên

• Có phòng tập Gym, Yoga miễn phí

• Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

