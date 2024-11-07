Tuyển Kỹ sư năng lượng Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK

Kỹ sư năng lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư năng lượng Tại Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư năng lượng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tư vấn, thuyết trình và trình bày giải pháp kỹ thuật.
Phát triển khách hàng tiềm năng cho giải pháp năng lượng tái tạo, ESG.
Tư vấn, đề xuất giải pháp kỹ thuật tối ưu.
Hỗ trợ khách hàng từ thiết kế đến vận hành.
Phối hợp với đội kỹ thuật để đảm bảo chất lượng.
Cập nhật xu hướng, nghiên cứu chính sách để đề xuất chiến lược kinh doanh.
Phân tích, đánh giá các giải pháp năng lượng tái tạo.
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thiết kế hệ thống tự động hóa.
Lập kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án.
Sử dụng thành thạo PVsyst, AutoCAD, và các công cụ phân tích.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Năng lượng tái tạo.
Kiến thức về hệ thống năng lượng mặt trời, điện sinh khối, tiêu chuẩn ESG.
Hiểu biết về kiểm kê khí nhà kính và chứng chỉ carbon.
Kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh doanh và tư vấn kỹ thuật.
Giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Tại Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Bảo hiểm, du lịch, và chính sách phúc lợi khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK

Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 174 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

