Công việc Quản lý rủi ro

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên quản lý rủi ro tăng cao do bối cảnh thị trường luôn có nhiều biến động. Các công ty cần vị trí này để kiểm soát và phòng ngừa rủi ro tài chính với mức lương từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tại các khu vực Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro hiện nay

Việc làm nhân viên quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng trong vấn đề nhận diện, đánh giá và giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Các nhân viên quản lý rủi ro sẽ phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, từ các rủi ro tài chính đến những vấn đề pháp lý, hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, họ giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược phòng ngừa hiệu quả, bảo vệ tài sản và duy trì sự ổn định.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động, rủi ro tài chính gia tăng, các doanh nghiệp đang đặc biệt chú trọng đến việc tuyển dụng nhân sự về quản lý rủi ro. Các công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và doanh nghiệp lớn luôn cần đội ngũ quản lý rủi ro để bảo vệ lợi ích, phòng tránh thiệt hại từ các biến động không lường trước. Đây là một trong những vị trí then chốt giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

Các công ty ngày càng quan tâm đến việc tuyển dụng quản trị rủi ro để dự đoán và có những biện pháp dự phòng giảm thiểu tổn thất cho công ty. Theo các trang tuyển dụng, hiện nay có đến vài nghìn tin tuyển dụng về công việc này. Những người có kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn về quản lý rủi ro, tài chính hoặc kiểm toán sẽ có lợi thế lớn trong việc ứng tuyển và phát triển sự nghiệp.

Việc làm nhân viên quản lý rủi ro có vai trò trong việc nhận diện, đánh giá và giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm quản lý rủi ro

Mức thu nhập của việc làm nhân viên quản lý rủi ro khá hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 50.000.000, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. Dưới đây là cụ thể mức lương cho từng vị trí:

Việc làm quản lý rủi ro Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng 8.000.000 – 15.000.000 Quản lý rủi ro trong xây dựng 13.000.000 - 20.000.000 Quản lý rủi ro kinh doanh 10.000.000 - 20.000.000 Quản lý rủi ro bảo hiểm 11.000.000 - 20.000.000 Quản lý rủi ro pháp lý 10.000.000 - 25.000.000 Quản lý rủi ro công nghệ thông tin 18.000.000 - 30.000.000 Quản lý rủi ro sản xuất 12.000.000 - 30.000.000

Mức lương việc làm quản trị rủi ro dựa theo cấp bậc:

Vị trí việc làm quản trị rủi ro Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên quản trị rủi ro 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên quản trị rủi ro .000.000 - 25.000.000 Trưởng nhóm quản trị rủi ro 22.000.000 - 35.000.000 Phó/Trưởng phòng quản trị rủi ro 30.000.000 - 40.000.000 Giám đốc quản trị rủi ro 35.000.000 - 50.000.000

3. Những việc làm quản lý rủi ro phổ biến hiện nay

Việc làm nhân viên quản lý rủi ro được tuyển dụng với nhiều vị trí khác nhau, từ quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng, xây dựng, kinh doanh đến sản xuất. Dưới đây là chi tiết công việc phân tích kinh doanh trong các lĩnh vực này.

3.1. Quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng

Việc làm nhân viên quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng có vai trò dự đoán, phân tích các vấn đề rủi ro có thể xảy ra trong các kế hoạch kinh doanh, tài chính của ngân hàng. Họ đóng vai trò thiết yếu trong việc nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, giúp bảo vệ tài sản và đảm bảo hoạt động ổn định cho tổ chức tài chính.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng:

Đánh giá và phân tích rủi ro liên quan đến an ninh thông tin, rủi ro tín dụng và các quy trình tài chính.

Xây dựng các tiêu chí và khung đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế như COSO, ISO 31000.

Phát triển các mô hình quản trị rủi ro như xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống cảnh báo sớm (EWS), và các mô hình theo tiêu chuẩn Basel II.

Thu thập, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai biện pháp cải tiến, quản lý các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro.

Giám sát và cập nhật tình trạng rủi ro, lập báo cáo định kỳ và theo dõi tiến độ khắc phục.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Quản trị rủi ro hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, đặc biệt là trong các công ty tài chính hoặc ngân hàng.

Hiểu biết về khung quản trị rủi ro (COSO, ISO 31000), các phương pháp phân tích dữ liệu, mô hình tín dụng và công nghệ thông tin.

Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm

Kỹ năng giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo các công cụ như SQL, Power BI, Excel.

Các chứng chỉ về quản trị rủi ro (ISO 27001, Basel II) hoặc kiến thức về an toàn thông tin là lợi thế.

Việc làm quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng có vai trò dự đoán, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro

3.2. Quản lý rủi ro trong xây dựng

Việc làm nhân viên quản lý rủi ro xây dựng đảm nhiệm vai trò xây dựng, giám sát và đảm bảo thực thi cơ chế quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, nhằm gắn kết hoạt động quản trị rủi ro với chiến lược kinh doanh của công ty.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro trong xây dựng:

Xây dựng cơ chế quản lý rủi ro gắn với chiến lược kinh doanh và giám sát sự thực thi.

Đánh giá và theo dõi hồ sơ rủi ro của công ty, bao gồm các rủi ro trọng yếu và tình hình xử lý rủi ro.

Phát triển công cụ quản trị rủi ro như ma trận rủi ro, chỉ tiêu rủi ro chính (KRIs), danh mục rủi ro.

Đào tạo về quản lý rủi ro cho nhân viên để nâng cao nhận thức và phát triển văn hóa quản trị rủi ro trong toàn hệ thống.

Giám sát tuân thủ quản lý rủi ro, phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ và các bên liên quan.

Quản lý an toàn lao động và môi trường tại các công trình, đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống cháy nổ, thiên tai.

Đánh giá và cải tiến quy trình nghiệp vụ, theo dõi, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro trong xây dựng:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Xây dựng, Kỹ thuật, Luật hoặc An toàn lao động.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ hoặc an toàn lao động.

Các chứng chỉ về quản trị rủi ro (ISO 31000, Basel II), an toàn lao động là một lợi thế.

Am hiểu hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tài chính.

Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích như Power BI, MS Office.

Khả năng giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kỹ năng lập kế hoạch an toàn lao động, phân tích rủi ro và quản lý quy trình.

Nhân viên quản lý rủi ro xây dựng có vai trò xây dựng, giám sát và đảm bảo thực thi cơ chế quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

3.3. Quản lý rủi ro kinh doanh

Việc làm quản lý rủi ro kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, bao gồm rủi ro tài chính, vận hành, pháp lý và chiến lược. Điều này giúp doanh nghiệp dự đoán trước các nguy cơ, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro kinh doanh:

Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố có thể gây ra rủi ro cho doanh nghiệp, bao gồm rủi ro thị trường, tài chính, hoạt động và pháp lý.

Đề xuất các giải pháp và quy trình nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro. Phát triển các kế hoạch dự phòng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Giám sát việc thực thi các quy trình và chính sách quản lý rủi ro đã được xây dựng. Đảm bảo sự tuân thủ của các bộ phận trong doanh nghiệp theo quy định.

Tổng hợp dữ liệu, lập các báo cáo phân tích rủi ro định kỳ. Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro.

Cung cấp chương trình đào tạo cho các nhân viên về quy trình quản trị rủi ro, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng đối phó với rủi ro.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro kinh doanh:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Rủi ro hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm 1 năm trong bộ phận Quản lý Rủi ro, Tài chính, Kiểm toán

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản sử dụng trong công việc

Am hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ và các khung quản trị rủi ro như COSO, ISO 31000.

Kiến thức vững chắc về các loại rủi ro tài chính, pháp lý và vận hành.

Khả năng đánh giá, dự báo và quản lý các rủi ro tiềm ẩn.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày mạch lạc, thuyết phục, và khả năng làm việc nhóm tốt.

Thành thạo Excel, Power BI, SQL và các phần mềm phân tích rủi ro là một lợi thế.

Các chứng chỉ liên quan như CFA, FRM, CRA hoặc các chứng chỉ về quản trị rủi ro là điểm cộng.

Việc làm quản lý rủi ro kinh doanh có vai trò trong việc xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm ẩn bao gồm rủi ro tài chính, vận hành, pháp lý và chiến lược

3.4. Quản lý rủi ro bảo hiểm

Nhân viên quản trị rủi ro bảo hiểm có vai trò trong việc đảm bảo an toàn cho các hoạt động tài chính, đầu tư và kinh doanh bảo hiểm. Nhân viên phân tích, đánh giá rủi ro, tư vấn giải pháp tài chính phù hợp, đồng thời hỗ trợ xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro bảo hiểm:

Thu thập dữ liệu thị trường và tài chính hàng ngày, lập báo cáo quản lý rủi ro.

Định giá trái phiếu, đánh giá ECL, phân tích rủi ro các khoản đầu tư và tài sản.

Xây dựng, duy trì chính sách, thủ tục quản lý rủi ro.

Tư vấn giải pháp tài chính cho khách hàng từ sản phẩm bảo hiểm.

Hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng, phối hợp với đối tác ngân hàng để phát triển khách hàng.

Tham gia các dự án liên phòng ban, hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của quản lý.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro bảo hiểm:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Quản lý Rủi ro, Kế toán, Kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro, tài chính hoặc kiểm toán.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CRA, FRM, Loma 307 hoặc kinh nghiệm trong kênh Bancassurance.

Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

3.5. Quản lý rủi ro pháp lý

Nhân viên quản trị rủi ro pháp lý có vai trò quan trọng trong việc thiết lập, giám sát, và cải tiến hệ thống quản lý rủi ro, đồng thời đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định nội bộ và pháp luật.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro pháp lý:

Tham gia thiết lập và quản lý khung chính sách, quy trình rủi ro phù hợp với mô hình hoạt động.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo các chỉ số cảnh báo rủi ro (KRIs).

Làm việc với các phòng ban để cập nhật kiểm soát và kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro.

Điều phối các cuộc họp về quản trị rủi ro và lập báo cáo giám sát gửi cấp quản lý.

Xây dựng và triển khai khung tuân thủ, đánh giá mức độ tuân thủ định kỳ hoặc đột xuất.

Đào tạo và truyền thông văn hóa tuân thủ cho nhân viên.

Đảm bảo các quy trình, quy định được thực hiện đúng quy định nội bộ và pháp luật.

Tiếp nhận, xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gian lận, bao gồm các vi phạm đạo đức, mâu thuẫn lợi ích, quấy rối.

Hỗ trợ các phòng ban giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro và tuân thủ.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro pháp lý:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán nội bộ, hoặc Quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, hoặc thanh tra tuân thủ.

Am hiểu về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, các chuẩn mực COSO, ISO 31000, ISO 37301.

Hiểu biết về pháp luật liên quan và hệ thống công nghệ thông tin.

Kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, kiểm toán, và quản trị doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh và vi tính văn phòng, ưu tiên có kinh nghiệm ERP.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý tốt.

3.6. Quản lý rủi ro công nghệ thông tin

Nhân viên quản lý rủi ro công nghệ thông tin có vai trò trong việc xây dựng, triển khai và giám sát các chính sách, quy trình đảm bảo an toàn hệ thống CNTT. Đồng thời, nhân viên thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro CNTT, phối hợp giải quyết sự cố, và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro công nghệ thông tin:

Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn CNTT (ISO27001, PCI-DSS, NIST).

Xây dựng, rà soát, cập nhật định kỳ các chính sách, quy định, tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.

Giám sát hoạt động kiểm thử kế hoạch phục hồi sau thảm họa (DRP) và phục hồi dữ liệu sao lưu.

Phối hợp đánh giá các rủi ro hoạt động liên quan đến hệ thống CNTT và đề xuất biện pháp giảm thiểu.

Thực hiện giám sát, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng các công cụ đo lường, kiểm soát.

Triển khai các chương trình truyền thông và đào tạo về an toàn thông tin.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro công nghệ thông tin:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, hoặc các lĩnh liên quan.

Ưu tiên các chứng chỉ về an ninh mạng như CEH, CompTIA Security+, ISO27001, COBIT, PCI-DSS.

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chính sách an toàn thông tin.

Hiểu biết về hệ thống CNTT, quản lý rủi ro CNTT, và an toàn bảo mật thông tin.

Am hiểu các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn CNTT như NIST, CIS, ISO27001, PCI-DSS.

Thành thạo tiếng Anh (đọc hiểu tài liệu chuyên ngành).

Kỹ năng phối hợp, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả.

3.7. Quản lý rủi ro sản xuất

Việc làm quản trị rủi ro sản xuất có vai trò triển khai và giám sát các chính sách, quy trình và công cụ nhằm quản lý các rủi ro trong toàn bộ quy trình sản xuất. Quản lý rủi ro trong sản xuất giúp giảm thiểu thiệt hại về chi phí, thời gian và tài nguyên, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mô tả công việc cụ thể của việc làm nhân viên quản lý rủi ro sản xuất:

Sử dụng các khung quản trị rủi ro nổi bật như COSO (Committee of Sponsoring Organizations) và ISO 31000 để thiết lập chiến lược rủi ro và khẩu vị rủi ro cho công ty.

Đưa ra các chỉ số đo lường rủi ro, xác định các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro trọng yếu.

Thu thập và đánh giá các chỉ số rủi ro, và đánh giá lại các công cụ quản lý rủi ro khi cần thiết.

Giám sát các rủi ro trong sản xuất theo danh mục và lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá trạng thái rủi ro.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của việc làm nhân viên quản lý rủi ro sản xuất:

Bằng đại học trong các lĩnh vực như kiểm toán, kế toán, kinh tế, tài chính, hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan. Các chứng chỉ về Quản trị rủi ro là một lợi thế.

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong quản trị rủi ro hoặc kiểm toán nội bộ, với hiểu biết sâu sắc về các khung quản trị rủi ro (COSO, ISO 31000).

Cần có khả năng phân tích các dữ liệu rủi ro từ nhiều nguồn và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Khả năng trao đổi thông tin rõ ràng, thuyết phục và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm như Excel, Power BI và các công cụ phân tích dữ liệu khác.

Khả năng nhận diện, phân tích và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro trong sản xuất.

Việc làm quản trị rủi ro sản xuất có vai trò triển khai và giám sát các chính sách, quy trình sản xuất nhằm giảm thiệt hại về chi phí, thời gian, tài nguyên

4. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro nhiều nhất

Với mức lương hấp dẫn với nhiều vị trí công việc quản trị rủi ro, khu vực tuyển dụng của công việc này tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương.

4.1. Tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro tại Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại hàng đầu của Việt Nam, đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong các ngành như ngân hàng, tài chính, công nghệ, ... Điều này đã tạo ra một nhu cầu lớn về tuyển dụng việc làm nhân viên quản lý rủi ro, với hàng trăm cơ hội việc làm đang được mở ra.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chủ yếu ở những vị trí như quản trị rủi ro tài chính - ngân hàng, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, bảo hiểm, pháp lý, công nghệ thông tin với mức lương từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận 1, quận 3, quận 4, Tân Phú và Phú Nhuận.

4.2. Tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi tập trung nhiều cơ quan nhà nước, các công ty, tập đoàn lớn. Chính vì vậy, nhu cầu về việc làm nhân viên quản lý rủi ro ở Hà Nội rất cao, với vài trăm tin tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chủ yếu ở những vị trí như quản trị rủi ro tài chính - ngân hàng, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, công nghệ thông tin, pháp lý, bảo hiểm với mức lương từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm.

4.3. Tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro ở Đà Nẵng

Đà Nẵng đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ và là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung. Đà Nẵng cũng thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, kéo theo nhu cầu kiểm soát rủi ro về pháp lý, tài chính và ngân hàng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên quản lý rủi ro ở khu vực này gia tăng, với hàng chục tin tuyển dụng ở vị trí quản lý rủi ro tài chính - ngân hàng nhiều nhất. Mức lương dao động cho công việc này từ 8.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro nhiều ở quận Hải Châu.

Khu vực tuyển dụng quản lý rủi ro nhiều ở quận Hải Châu

4.4. Tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro tại Hải Phòng

Là thành phố cảng biển lớn và là trung tâm logistics hàng đầu trong nước, Hải Phòng đang chứng kiến sự bùng nổ của các khu công nghiệp, cảng biển cùng các dự án đầu tư nước ngoài. Điều này làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản lý rủi ro về nhiều vấn đề pháp lý.

Theo các trang tuyển dụng, tại Hải Phòng có đến vài chục tin tuyển dụng dành cho các vị trí quản lý rủi ro về tài chính - ngân hàng và xây dựng. Mức lương dao động cho việc làm này từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại huyện Tiên Lăng và An Dương.

4.5. Tuyển dụng việc làm quản lý rủi ro tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ với nhiều khu công nghiệp và các dự án đầu tư nước ngoài. Hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến và logistics. Sự phát triển nhanh chóng của thành phố kéo theo các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, quản lý tài chính và tuân thủ pháp lý, khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên quản lý rủi ro tăng cao.

Theo các trang tuyển dụng, có đến vài chục tin tuyển dụng cho vị trí quản trị rủi ro trong kinh doanh, với mức lương 8.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở thành phố Thuận An.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm quản lý rủi ro

Với mức lương hấp dẫn và khu vực tuyển dụng nhiều, việc làm nhân viên quản lý rủi ro sẽ có những yêu cầu nhất định từ phía nhà tuyển dụng mà bạn cần phải đáp ứng:

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề.

Nhạy bén với các con số và nắm bắt sự thay đổi của xu hướng thị trường.

Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm (đối với các vị trí quản lý)

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế như ACCA, CFA, CPA, hoặc Lead Auditor.

Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ như Excel, SQL, Python để phân tích dữ liệu.

Hiểu rõ khung quản trị rủi ro, kiến thức vững về kinh tế vi mô, vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, và kiểm toán.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng nhận thức, đánh giá tình huống, phân tích dữ liệu tài chính, và báo cáo thông tin quan trọng để đưa ra quyết định.

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm với các vị trí liên quan. Đối với các vị trí cao hơn cần kinh nghiệm từ 3 - 5 năm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, vì quản trị rủi ro phải làm việc với nhiều phòng ban, việc truyền đạt thông tin chính xác, rõ ràng là điều cần thiết.

Kỹ năng quản lý thời gian và chịu áp lực tốt là cần thiết trong quản trị rủi ro vì lĩnh vực này đòi hỏi phải đánh giá, xử lý các tình huống khẩn cấp, bất ngờ.

Nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như ACCA, CFA, CPA, hoặc Lead Auditor

6. Trường đào tạo chuyên ngành quản lý rủi ro tài chính tốt nhất

Nhờ vào mức lương hấp dẫn và đãi ngộ của các công ty mà ngành quản lý rủi ro được nhiều bạn quan tâm, dưới đây là một số trường đào tạo chuyên ngành quản lý rủi ro tài chính tốt nhất:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro A01, D01, D07, D09 26.57 16.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Ngoại Thương Hà Nội Tài chính - Ngân hàng và Kế toán A00 27.8 22.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Ngân hàng Tài chính A00, A01, D01, D07 26.45 25.000.000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Kinh tế TP Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm A00, A01, D01, D07 26.03 33.547.500 VNĐ/năm TP HCM Đại học Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 25.47 21.114.000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Kinh tế - Luật Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D07 26.17 27.500.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Kinh tế A00, A01, D01, D90 24.5 22.500.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Đông Á Tài chính – Ngân hàng A00 15 22.880.000 VNĐ/năm