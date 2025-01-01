Công việc ngân hàng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 1,365 kết quả / Từ khoá "Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc ngân hàng

-

Có 1,365 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Tuyển Chứng khoán CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Tuyển Chuyên viên tín dụng VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Lạng Sơn Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Bình Dương Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Chuyên viên tín dụng Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Navigos Search's Client
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Tuyển dụng ngân hàng hiện nay rất sôi động với mức lương dao động từ 6.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy vị trí và kinh nghiệm. Việc làm ngân hàng phân bố rộng khắp cả nước, từ Hà Nội, TP. HCM đến các tỉnh thành như Đà Nẵng, Hải Phòng. Đây là ngành nghề có triển vọng phát triển cao và ổn định.

1. Nhu cầu tuyển dụng ngân hàng

Tuyển dụng ngân hàng đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số. Việc làm ngân hàng không chỉ thu hút ứng viên có chuyên môn tài chính, mà còn mở rộng đối tượng cho các vị trí như dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin, và quản trị rủi ro.

Vai trò của việc làm ngân hàng bao gồm việc cung cấp dịch vụ tài chính, hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch và tư vấn đầu tư. Những chuyên viên ngân hàng còn đảm nhiệm việc đánh giá tín dụng, kiểm soát tài chính doanh nghiệp và phân tích thị trường. Điều này đòi hỏi ứng viên phải có khả năng phân tích, quản lý thời gian tốt và tư duy chiến lược.

Cơ hội phát triển trong ngành ngân hàng rất lớn với lộ trình thăng tiến rõ ràng. Các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tuyển dụng nhân viên ngân hàng và các khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu, giúp nhân viên nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời, lĩnh vực này còn mở ra nhiều cơ hội để ứng viên phát triển kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp và tăng cường hiểu biết về thị trường tài chính.

Tuyển dụng ngân hàng đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm trong những năm gần đây
Tuyển dụng ngân hàng đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm trong những năm gần đây

2. Mức lương trung bình của nhân viên ngân hàng

Trong bối cảnh tuyển dụng ngân hàng ngày càng phát triển, mức lương nhân viên ngân hàng có sự khác biệt rõ rệt dựa trên từng vị trí và kinh nghiệm. Thu nhập bình quân trong ngành này thường dao động từ 6.000.000 VNĐ - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vai trò và trách nhiệm của nhân viên.

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm ngân hàng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Giao dịch viên ngân hàng

8.300.000 - 11.300.000

Nhân viên Telesale

6.000.000 - 15.000.000

Nhân viên thu hồi nợ

10.000.000 - 16.000.000

Kế toán, kiểm toán nội bộ

10.000.000 - 20.000.000

Quản trị rủi ro ngân hàng

14.000.000 - 23.000.0000

Nhân viên tín dụng ngân hàng

8.200.000 - 23.200.000

Nhân viên thanh toán quốc tế

9.300.000 - 23.200.000

Giám đốc tài chính ngân hàng

25.000.000 - 60.000.000

Mức lương của các vị trí trong ngân hàng phụ thuộc vào cấp bậc, ngành nghề, kinh nghiệm và năng lực của ứng viên, cũng như quy mô và loại hình ngân hàng.

3. Những việc làm ngân hàng phổ biến hiện nay

Ngành doanh nghiệp tài chính hiện nay đang mở ra nhiều cơ hội ngân hàng phong phú, đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế.

3.1. Giao dịch viên ngân hàng

Giao dịch viên ngân hàng chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính như nộp, rút tiền, mở tài khoản và tư vấn các sản phẩm ngân hàng. Để thành công được doanh nghiệp tuyển dụng ngân hàng, ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Giao dịch viên ngân hàng sẽ phù hợp cho những ứng viên còn ít kinh nghiệm
Giao dịch viên ngân hàng sẽ phù hợp cho những ứng viên còn ít kinh nghiệm

3.2. Nhân viên tín dụng ngân hàng

Nhân viên tín dụng ngân hàng thực hiện các hoạt động liên quan đến xét duyệt và cấp phát tín dụng cho khách hàng. Vị trí tuyển dụng ngân hàng này đòi hỏi ứng viên có kỹ năng phân tích tài chính và khả năng đánh giá rủi ro để đưa ra quyết định chính xác, hỗ trợ khách hàng và bảo vệ lợi ích ngân hàng.

3.3. Nhân viên thu hồi nợ

Nhân viên thu hồi nợ có vai trò quản lý các khoản nợ chưa thanh toán và liên hệ với khách hàng để thu hồi nợ. Kỹ năng thương lượng, kiên nhẫn và khả năng giải quyết xung đột là những yếu tố cần thiết để làm tốt công việc này.

3.4. Nhân viên thanh toán quốc tế

Với vai trò hỗ trợ các giao dịch tài chính quốc tế, nhân viên thanh toán quốc tế cần hiểu rõ quy trình chuyển tiền, thanh toán giữa các quốc gia và am hiểu về các quy định quốc tế. Kỹ năng ngoại ngữ và khả năng phân tích chính xác là điểm mạnh giúp ứng viên nổi bật trong khi ứng tuyển ngành ngân hàng.

Ứng có khả năng ngoại ngữ tốt có thể tìm việc làm ngân hàng
Ứng có khả năng ngoại ngữ tốt có thể tìm việc làm ngân hàng

3.5. Kế toán, kiểm toán nội bộ

Nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ giúp ngân hàng duy trì hoạt động minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán. Công việc này đòi hỏi tính chính xác cao và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, cùng khả năng làm việc với số liệu.

3.6. Nhân viên Telesale ngân hàng

Nhân viên Telesale ngân hàng chuyên tư vấn và chào bán các sản phẩm tài chính qua điện thoại. Vị trí này này phù hợp với ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, và có kỹ năng thuyết phục để tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

3.7. Quản trị rủi ro ngân hàng

Quản trị rủi ro là một trong những việc làm ngân hàng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu và dự đoán các rủi ro tài chính. Ứng viên cần có khả năng quản lý chiến lược và phân tích số liệu phức tạp để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng.

3.8. Giám đốc tài chính ngân hàng

Vị trí giám đốc tài chính yêu cầu kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên sâu về tài chính và kỹ năng lãnh đạo. Công việc này bao gồm giám sát hoạt động tài chính và lập kế hoạch chiến lược để phát triển ngân hàng một cách bền vững.

Khi tích lũy đủ kinh nghiệm, ứng viên có thể được thăng chức lên giám đốc tài chính
Khi tích lũy đủ kinh nghiệm, ứng viên có thể được thăng chức lên giám đốc tài chính

4. Một số ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng việc làm hiện nay

Ngành ngân hàng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều ứng viên tìm kiếm việc làm ngân hàng. Hiện tại, các doanh nghiệp tài chính lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank, MBBank, và VPBank liên tục tuyển dụng ngân hàng để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển.

4.1. Ngân hàng Agribank tuyển dụng

Agribank là một trong bốn ngân hàng có vốn nhà nước, với mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước. Agribank thường tuyển dụng nhân viên tín dụng, giao dịch viên và nhân viên thẩm định tín dụng. Ứng viên cần có bằng đại học về tài chính ngân hàng hoặc kinh tế từ các trường đại học uy tín để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngân hàng.

4.2. Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng

Vietcombank là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với sự phát triển mạnh mẽ và dịch vụ chất lượng cao. Các vị trí như quản lý rủi ro, giao dịch viên và chuyên viên khách hàng cá nhân thường xuyên được tuyển dụng ngân hàng. Ứng viên có bằng cấp từ Đại học Ngoại thương hoặc các chương trình đào tạo chuyên sâu về tài chính là lợi thế.

Đối với các ngân hàng lớn thường đề cao bằng cấp và kinh nghiệm
Đối với các ngân hàng lớn thường đề cao bằng cấp và kinh nghiệm

4.3. Ngân hàng BIDV tuyển dụng

BIDV cũng thuộc nhóm ngân hàng nhà nước với nhiều vị trí tuyển dụng cho các chuyên viên tài chính, kế toán và thẩm định tín dụng. Ứng viên tốt nghiệp các ngành kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng thường được ưu tiên, đặc biệt là từ các trường có chất lượng đào tạo cao như Đại học Kinh tế Quốc dân.

4.4. Ngân hàng Vietinbank tuyển dụng

Vietinbank có nhu cầu tuyển dụng ngân hàng cao cho các vị trí như chuyên viên phân tích tài chính, giao dịch viên, và nhân viên thanh toán quốc tế. Ứng viên cần bằng cấp chuyên ngành tài chính hoặc ngân hàng và có thêm chứng chỉ tiếng Anh là lợi thế lớn khi làm việc tại Vietinbank.

4.5. Ngân hàng Techcombank tuyển dụng

Techcombank là ngân hàng tư nhân hàng đầu với văn hóa làm việc năng động. Vị trí thường được tuyển dụng bao gồm nhân viên tín dụng, kiểm toán nội bộ và quản lý dự án. Ứng viên cần có kiến thức chuyên môn sâu và khả năng làm việc dưới áp lực cao thì mới có thể thành công tìm việc làm ngân hàng tại đây.

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank được rất nhiều ứng viên săn đón
Tuyển dụng ngân hàng Techcombank được rất nhiều ứng viên săn đón

4.6. Ngân hàng MBBank tuyển dụng

MBBank có nhu cầu tuyển dụng lớn cho các vị trí hỗ trợ tín dụng và quản lý khách hàng doanh nghiệp. Các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng, tài chính hoặc quản trị kinh doanh từ những trường danh tiếng sẽ có lợi thế khi ứng tuyển.

4.7. Ngân hàng VPBank tuyển dụng

VPBank là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh với nhu cầu tuyển dụng đa dạng, từ chuyên viên tín dụng đến nhân viên dịch vụ khách hàng. Ngân hàng sẽ đánh giá cao các ứng viên có kinh nghiệm và bằng cấp từ các trường đại học lớn khi tuyển dụng.

5. Hình thức tuyển dụng việc làm ngân hàng được tìm kiếm nhiều

Thị trường tuyển dụng ngân hàng hiện nay cung cấp nhiều hình thức việc làm, từ Part-Time, Full-Time, đến các vị trí thực tập sinh và yêu cầu hoặc không yêu cầu kinh nghiệm. Điều này tạo cơ hội cho nhiều đối tượng ứng viên khác nhau có thể tìm việc ngân hàng phù hợp với trình độ và hoàn cảnh cá nhân.

5.1. Tuyển dụng việc làm ngân hàng Part-Time

Việc làm ngân hàng Part-Time thường dành cho các bạn sinh viên hoặc người muốn kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn muốn trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Những công việc Part-Time phổ biến gồm hỗ trợ khách hàng, xử lý hồ sơ hoặc chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Hình thức này giúp ứng viên tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường ngân hàng mà không cần làm toàn thời gian.

5.2. Tuyển dụng việc làm ngân hàng Full-Time

Công việc Full-Time tại ngân hàng phù hợp với ứng viên có kinh nghiệm hoặc bằng cấp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Vị trí này yêu cầu sự cam kết lâu dài và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Các vị trí Full-Time phổ biến như giao dịch viên, nhân viên tín dụng và chuyên viên phân tích tài chính, yêu cầu ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn.

Đối với hình thức việc làm ngân hàng full-time, ứng viên sẽ phải chịu áp lực tương đối cao
Đối với hình thức việc làm ngân hàng full-time, ứng viên sẽ phải chịu áp lực tương đối cao

5.3. Tuyển dụng thực tập sinh việc làm ngân hàng

Chương trình thực tập sinh tại ngân hàng là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc kinh tế. Thực tập sinh sẽ được tham gia vào các công việc hỗ trợ, học hỏi từ các chuyên gia và tích lũy kinh nghiệm quý báu. Hình thức này không đòi hỏi kinh nghiệm trước đó nhưng yêu cầu sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi cao.

5.4. Tuyển dụng việc làm ngân hàng yêu cầu kinh nghiệm

Các vị trí yêu cầu kinh nghiệm thường là chuyên viên tín dụng, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ. Đối với hình thức tuyển dụng này, ứng viên cần có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng hoặc tài chính. Đây là cơ hội cho những ứng viên có nền tảng vững chắc muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường ngân hàng.

5.4. Tuyển dụng việc làm ngân hàng không cần kinh nghiệm

Nhiều ngân hàng tuyển dụng vị trí không yêu cầu kinh nghiệm như giao dịch viên hoặc chăm sóc khách hàng. Hình thức này phù hợp cho những người mới ra trường hoặc người muốn chuyển đổi ngành nghề. Ngân hàng thường cung cấp chương trình đào tạo cho các vị trí này, giúp ứng viên nắm bắt công việc nhanh chóng.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm ngân hàng nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng ngân hàng ngày càng tăng cao và phân bố rộng khắp cả nước nhưng chủ yếu tập trung tại khu vực trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương và Kiên Giang. Điều này mang đến nhiều cơ hội cho người tìm việc ngân hàng trên cả nước.

6.1. Tuyển dụng ngân hàng Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế và tài chính của miền Bắc, là khu vực có nhu cầu tuyển dụng ngân hàng lớn nhất cả nước với hàng ngàn vị trí đăng tuyển mỗi tháng trên các trang tuyển dụng. Các vị trí như giao dịch viên, nhân viên tín dụng và quản trị rủi ro được tìm kiếm nhiều, đặc biệt là ở các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và Agribank. Trung bình mức lương của nhân viên ngân hàng ở Hà Nội sẽ dao động trong khoảng 7.000.000 -12.000.000 VNĐ/tháng.

6.2. Tuyển dụng ngân hàng TP.HCM

Theo số liệu các trang tuyển dụng ngân hàng, thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn tin tìm ứng viên mỗi tháng. Ngân hàng TP.HCM liên tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó tạo ra nhiều việc làm ngân hàng ở các vị trí quản lý tài chính, giao dịch viên, và nhân viên tín dụng. Trung bình mức lương của nhân viên ngân hàng ở đây dao động trong khoảng 8.000.000 -14.000.000 VNĐ/tháng.

Tại các thành phố lớn, ứng viên có rất nhiều cơ hội được tuyển dụng ngân hàng
Tại các thành phố lớn, ứng viên có rất nhiều cơ hội được tuyển dụng ngân hàng

6.3. Tuyển dụng ngân hàng Đà Nẵng

Là trung tâm kinh tế của miền Trung, Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều bản tin tuyển dụng việc làm ngân hàng, đặc biệt ở các vị trí chăm sóc khách hàng và chuyên viên tín dụng. Các ngân hàng như VietinBank, ACB và Techcombank đều tìm kiếm ứng viên tại Đà Nẵng, với trung bình hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng, với mức lương hấp dẫn từ 8.200.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng

6.4. Tuyển dụng ngân hàng Cần Thơ

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là nơi thu hút nhiều vị trí việc làm ngân hàng nhờ vào tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp và thương mại. Các ngân hàng lớn đều có chi nhánh ở đây, với số lượng tin tuyển dụng việc làm Cần Thơ trung bình khoảng 500-600 tin mỗi tháng cùng mức lương dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

6.4. Tuyển dụng ngân hàng Hải Phòng

Hải Phòng, với lợi thế về cảng biển và logistics, là nơi lý tưởng để phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng. Các vị trí như quản lý tín dụng và tư vấn tài chính đang có nhu cầu cao tại thành phố này, với hơn trăm tin tuyển dụng Hải Phòng cho vị trí ngân hàng mỗi tháng, từ mức lương 7.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng.

Thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng cũng là nơi có nhiều ứng viên tìm việc làm liên quan đến lĩnh vực tài chính
Thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng cũng là nơi có nhiều ứng viên tìm việc làm liên quan đến lĩnh vực tài chính

6.5. Tuyển dụng ngân hàng Bình Dương

Bình Dương, trung tâm công nghiệp của cả nước, có nhu cầu tuyển dụng ngân hàng lớn do sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và số lượng doanh nghiệp nước ngoài ngày càng tăng. Các vị trí giao dịch viên và chuyên viên khách hàng được đăng tuyển nhiều, với trung bình khoảng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng ở việc làm Bình Dương với mức lương cơ bản từ 7.000.0000 VNĐ/tháng.

6.6. Tuyển dụng ngân hàng Kiên Giang

Tại nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Kiên Giang, với sự phát triển của du lịch và thương mại, nhu cầu tuyển dụng việc làm ngân hàng tập trung chủ yếu vào các vị trí hỗ trợ khách hàng và tín dụng. Các ngân hàng ở đây thường tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, với khá nhiều tin tuyển dụng mỗi tháng với mức lương trung bình từ 7.100.000 VNĐ/tháng.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm ngân hàng

Các vị trí tuyển dụng ngân hàng luôn có những yêu cầu riêng để đảm bảo ứng viên có thể đáp ứng được nhu cầu công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực giao dịch, tín dụng và quản lý rủi ro. Dưới đây là các yêu cầu quan trọng mà nhà tuyển dụng thường đề ra cho ứng viên tìm việc ngân hàng:

  • Trình độ học vấn: Ứng viên cần tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan như Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, hoặc Kế toán. Bằng cấp từ các trường đại học có uy tín như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân thường là lợi thế.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt và linh hoạt là yếu tố quan trọng, đặc biệt ở các vị trí như giao dịch viên và nhân viên chăm sóc khách hàng.

  • Kỹ năng tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm quản lý ngân hàng là yêu cầu thiết yếu cho việc làm ngân hàng.

  • Kinh nghiệm làm việc: Đối với các vị trí cao cấp hoặc yêu cầu chuyên môn cao như quản trị rủi ro, quản lý tín dụng, nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

  • Khả năng ngoại ngữ: Đối với các ngân hàng quốc tế hoặc chi nhánh có khách hàng nước ngoài, yêu cầu tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác là điều cần thiết. Chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC hoặc IELTS là điểm cộng lớn.

  • Khả năng chuyên môn: Tùy theo vị trí cụ thể, ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Ví dụ:

    • Giao dịch viên ngân hàng cần thành thạo quy trình giao dịch tài chính, xử lý tiền tệ và kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch.

    • Nhân viên tín dụng phải hiểu rõ quy trình xét duyệt hồ sơ tín dụng, đánh giá khả năng tài chính và rủi ro tín dụng của khách hàng.

    • Quản trị rủi ro cần kiến thức vững chắc về quản lý rủi ro tài chính, hiểu các công cụ phân tích rủi ro và các phương pháp phòng ngừa.

Ứng viên có ngoại ngữ sẽ có cơ hội tìm việc ngân hàng đa dạng hơn
Ứng viên có ngoại ngữ sẽ có cơ hội tìm việc ngân hàng đa dạng hơn

Tuyển dụng ngân hàng không chỉ mang lại cơ hội việc làm ổn định mà còn mở ra lộ trình phát triển sự nghiệp bền vững cho người lao động. Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, ngành ngân hàng tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn thử sức trong lĩnh vực tài chính, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai nghề nghiệp vững chắc.