Công việc Quản lý thiết bị y tế

-

Có 3 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Quản lý thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Tuyển Quản lý thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Tuyển Quản lý thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế ngày càng tăng cao, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương từ 12.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Đây là lĩnh vực đầy tiềm năng, mở ra con đường phát triển bền vững trong môi trường chuyên nghiệp, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích ngành y tế và công nghệ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý thiết bị y tế

Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế đang ngày càng tăng cao, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế và đầu tư lớn vào cơ sở vật chất. Theo báo cáo từ Bộ Y tế, chi tiêu cho trang thiết bị y tế tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng trung bình 10-12% mỗi năm từ 2020 - 2025, đạt hơn 1,8 tỷ USD vào năm 2025. Điều này đòi hỏi một đội ngũ chuyên môn cao để quản lý, bảo dưỡng, và vận hành các thiết bị y tế hiện đại.

Quản lý thiết bị y tế đóng vai trò sống còn trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Các thiết bị như máy CT, MRI hay máy thở cần được vận hành và bảo trì đúng quy trình để tránh rủi ro kỹ thuật. Người quản lý không chỉ chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng mà còn tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị, giúp bệnh viện giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất.

Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh ngành y tế ngày càng phát triển và hiện đại hoá
Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh ngành y tế ngày càng phát triển và hiện đại hoá

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, cơ sở y tế từ công lập đến tư nhân đều tích cực tuyển quản lý thiết bị y tế. Cơ hội nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở bệnh viện lớn mà còn mở rộng sang các phòng khám tư nhân, công ty phân phối thiết bị y tế và cả tổ chức phi chính phủ về y tế.

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý thiết bị y tế

Theo như Job3s tìm hiểu, mức lương trung bình của việc làm quản lý thiết bị y tế dao động từ 12.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, quy mô cơ sở y tế và trách nhiệm công việc. Dưới đây là mức lương cụ thể theo từng cấp độ kinh nghiệm của việc làm quản lý thiết bị y tế:

Việc làm

quản lý thiết bị y tế

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Quản lý thiết bị y tế

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 20.000.000

Quản lý thiết bị y tế

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 30.000.000

Quản lý thiết bị y tế

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý thiết bị y tế

Việc làm quản lý thiết bị y tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà một người làm công việc quản lý thiết bị y tế cần đảm nhận:

  • Đảm bảo vận hành thiết bị: Theo dõi, bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh.

  • Lập kế hoạch kiểm định: Thực hiện và giám sát việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế định kỳ.

  • Quản lý hồ sơ: Lưu trữ tài liệu hướng dẫn, nhật ký bảo trì và thông tin kỹ thuật của thiết bị.

  • Phối hợp với nhà cung cấp: Làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban để xử lý sự cố kỹ thuật.

  • Đánh giá và mua sắm: Đề xuất, lựa chọn và thay thế thiết bị y tế để đảm bảo chất lượng hoạt động.

  • Đào tạo nhân viên: Hướng dẫn đội ngũ y tế cách sử dụng và bảo quản thiết bị hiệu quả.

Các chuyên viên quản lý thiết bị y tế cần đảm bảo rằng tất cả thiết bị y tế đều hoạt động chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn
Các chuyên viên quản lý thiết bị y tế cần đảm bảo rằng tất cả thiết bị y tế đều hoạt động chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý thiết bị y tế

Để đảm bảo hiệu quả trong công việc, ứng viên cho vị trí quản lý thiết bị y tế cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm khi tuyển quản lý thiết bị y tế:

  • Kiến thức chuyên sâu về thiết bị y tế: Hiểu rõ các loại thiết bị y tế, quy trình sử dụng và bảo trì.

  • Kỹ năng phân tích và sửa chữa: Có khả năng phân tích sự cố và đưa ra giải pháp sửa chữa thiết bị y tế hiệu quả.

  • Kỹ năng lập kế hoạch bảo trì: Xây dựng và quản lý lịch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị y tế định kỳ.

  • Kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý thiết bị: Thành thạo phần mềm quản lý thiết bị y tế và các hệ thống hỗ trợ.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Có khả năng làm việc hiệu quả với các bộ phận liên quan, đặc biệt là bác sĩ và nhân viên y tế.

  • Tốt nghiệp các ngành liên quan: Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật y tế, ngành điện tử, cơ khí hoặc các ngành kỹ thuật tương đương.

Ứng viên tìm việc quản lý thiết bị y tế cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý thiết bị và kiến thức y tế vững vàng
Ứng viên tìm việc quản lý thiết bị y tế cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý thiết bị và kiến thức y tế vững vàng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý thiết bị y tế

Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý thiết bị y tế hiện nay chủ yếu tập trung tại những thành phố lớn và khu vực có sự phát triển mạnh mẽ về ngành y tế. Nhu cầu tuyển dụng cao tại những thành phố này xuất phát từ sự gia tăng cơ sở y tế, bệnh viện và các dự án liên quan đến công nghệ y tế.

  • Việc làm quản lý thiết bị y tế tại Hà Nội: Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị và kinh tế, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ cho vị trí quản lý thiết bị y tế. Các cơ sở y tế lớn và dự án nâng cấp hệ thống y tế tại thành phố đang đẩy mạnh việc tìm kiếm nhân lực có chuyên môn để đảm bảo vận hành hiệu quả các thiết bị y tế.

  • Việc làm quản lý thiết bị y tế tại Đà Nẵng: Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong phát triển y tế ở miền Trung, với sự gia tăng dự án cơ sở hạ tầng y tế và bệnh viện hiện đại. Điều này làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng chuyên gia quản lý thiết bị y tế, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết bị trong cơ sở y tế.

  • Việc làm quản lý thiết bị y tế tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế và các công ty công nghệ y tế phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đã làm tăng nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế để đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế tại thành phố.

Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế xuất phát từ sự gia tăng các cơ sở y tế, bệnh viện và dự án liên quan đến công nghệ y tế.
Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế xuất phát từ sự gia tăng các cơ sở y tế, bệnh viện và dự án liên quan đến công nghệ y tế.

Nhu cầu tuyển quản lý thiết bị y tế đang tăng mạnh trong bối cảnh ngành y tế ngày càng phát triển và hiện đại hóa. Với mức lương từ 12.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp tại các bệnh viện, cơ sở y tế và công ty chuyên về thiết bị y tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.