Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Giới thiệu Công ty cổ phần y tế Quang Minh (Quang Minh Medical) thành lập 29/5/2007, trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển công ty đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các cơ sở y tế trong cả nước. Được sự tin tưởng của cơ sở y tế, Quang Minh Medical tiếp tục tìm kiếm giải pháp giúp cơ sở y tế có nhiều lựa chọn hơn nữa. Quang Minh Medical đã và đang cung cấp giải pháp về TTBYT như sau: I. Xét nghiệm Quang Minh Medical đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành hàng thiết bị, hóa chất xét nghiệm - sinh học phân tử và giải phẫu bệnh, các đối tác đã và đang hợp tác với Quang Minh Medical trong suôt các năm qua là: Horiba, Diasys, Sysmex, Arkray, Agappe, Adatils, Siemens, Biodyne,... Giới thiệu Công ty cổ phần y tế Quang Minh (Quang Minh Medical) thành lập 29/5/2007, trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển công ty đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các cơ sở y tế trong cả nước. Được sự tin tưởng của cơ sở y tế, Quang Minh Medical tiếp tục tìm kiếm giải pháp giúp cơ sở y tế có nhiều lựa chọn hơn nữa. Quang Minh Medical đã và đang cung cấp giải pháp về TTBYT như sau: I. Xét nghiệm Quang Minh Medical đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành hàng thiết bị, hóa chất xét nghiệm - sinh học phân tử và giải phẫu bệnh, các đối tác đã và đang hợp tác với Quang Minh Medical trong suôt các năm qua là: Horiba, Diasys, Sysmex, Arkray, Agappe, Adatils, Siemens, Biodyne,... Xem thêm