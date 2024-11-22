Tuyển Quản lý thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Quản lý thiết bị y tế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết bị y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P201, tòa nhà Hữu Nguyên, số 1446 Đ. Ba Tháng Hai, P.2, Quận 11, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết bị y tế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý sản phẩm, lê thông số kỹ thuật, cấu hình sản phẩm
- Nắm bắt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách: thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, thị phần của sản phẩm thông qua làm việc với hãng, NCC, điều tra thị trường, MKT
- Tham gia các hội thảo, hội nghị, triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng và các phòng ban trong công ty
- Phối hợp phòng HCNS tổ chức đào tạo sản phẩm nội bộ cho kinh doanh, các bộ phận khác nếu cần. đào tạo sản phẩm cho nhân viên mới
- Phối hợp MKT về thông tin thị trường các nhóm hàng
- Phối hợp sale, MKT giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
- Cùng sale thúc đẩy dự án
- Phối hợp sales admin cập nhật đăng ký dự án tiềm năng về bán máy và hóa chất (Nhận đăng ký, tổng hợp kiểm tra, báo cáo cấp trên)
- Phối hợp sales admin và XNK kiểm tra dự trù hàng của sale
- Phối hợp thầu hoàn thiện bản đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu hồ sơ mời thầu.
- Quản lý, cung cấp giá sản phẩm theo Quy định kinh doanh khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng và các ngành Y/Dược, điện tử y sinh, kỹ thuật y sinh, QTKD, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm , ngôn ngữ Anh, Dược sĩ...
Tiếng Anh: giao tiếp
Có khả năng đàm phán
Làm việc chủ động, có kế hoạch, khả năng đi công tác xa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm hấp dẫn + Phụ cấp: điện thoại 100k/tháng + ăn trưa 30.000đ/bữa
- Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
- BHXH, môi trường thân thiện, du lịch hàng năm, nhiều chế độ đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà Newskyline, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

