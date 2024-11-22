Tuyển Quản lý thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P201, tòa nhà Hữu Nguyên, số 1446 Đ. Ba Tháng Hai, P.2, Quận 11, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết bị y tế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý sản phẩm, lê thông số kỹ thuật, cấu hình sản phẩm

- Nắm bắt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách: thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, thị phần của sản phẩm thông qua làm việc với hãng, NCC, điều tra thị trường, MKT

- Tham gia các hội thảo, hội nghị, triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng và các phòng ban trong công ty

- Phối hợp phòng HCNS tổ chức đào tạo sản phẩm nội bộ cho kinh doanh, các bộ phận khác nếu cần. đào tạo sản phẩm cho nhân viên mới

- Phối hợp MKT về thông tin thị trường các nhóm hàng

- Phối hợp sale, MKT giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

- Cùng sale thúc đẩy dự án

- Phối hợp sales admin cập nhật đăng ký dự án tiềm năng về bán máy và hóa chất (Nhận đăng ký, tổng hợp kiểm tra, báo cáo cấp trên)

- Phối hợp sales admin và XNK kiểm tra dự trù hàng của sale

- Phối hợp thầu hoàn thiện bản đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu hồ sơ mời thầu.

- Quản lý, cung cấp giá sản phẩm theo Quy định kinh doanh khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng và các ngành Y/Dược, điện tử y sinh, kỹ thuật y sinh, QTKD, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm , ngôn ngữ Anh, Dược sĩ...

Tiếng Anh: giao tiếp

Có khả năng đàm phán

Làm việc chủ động, có kế hoạch, khả năng đi công tác xa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm hấp dẫn + Phụ cấp: điện thoại 100k/tháng + ăn trưa 30.000đ/bữa

- Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

- BHXH, môi trường thân thiện, du lịch hàng năm, nhiều chế độ đãi ngộ khác

