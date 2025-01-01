Công việc Sale Logistic

Hiện nay, Sale Logistic tuyển dụng đang ngày càng nhiều do sự thiếu hụt nhân sự được đào tạo bài bản về lĩnh vực này. Doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân sự để đáp ứng được xu hướng số hóa của thị trường, với mức lương dao động từ 5.000.000 - 150.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Sale Logistic

Sale Logistic đảm nhiệm vai trò bán các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến logistics như kho bãi, đặt chỗ vận chuyển, cước vận chuyển quốc tế, dịch vụ khai báo hải quan và các dịch vụ hỗ trợ khác. Công việc chính của họ là giới thiệu, tìm kiếm và kết nối khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước thông qua các phương thức vận chuyển như đường biển, hàng không, đường bộ hoặc đường sắt, từ đó đưa dịch vụ của công ty tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), 50% số doanh nghiệp logistics có nhu cầu cần tuyển dụng thêm 15 - 20% nhân viên. Trong khi đó, số lao động được đào tạo bài bản về dịch vụ logistics chỉ chiếm khoảng 5 - 7% số lao động hiện đang làm việc trong lĩnh vực này. Với nhu cầu tuyển dụng tăng cao của ngành logistics mở ra nhiều cơ hội việc làm Sale Logistic.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin về Sale Logistic tuyển dụng tạo điều kiện cho người lao động ứng tuyển. Công việc này cũng mang đến tiềm năng phát triển sự nghiệp mở rộng. Dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng, nhân viên có thể được cân nhắc lên các vị trí cao hơn như trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh hoặc chuyển hướng sang các lĩnh vực liên quan như quản lý chuỗi cung ứng và quản trị kinh doanh.

Ngành logistics đang thiếu hụt nhân sự dẫn đến nhu cầu Sale Logistic tuyển dụng cao

2. Cập nhật mức lương Sale Logistic tuyển dụng

Nhu cầu Sale Logistic tuyển dụng đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm và có tiềm năng trong tương lai. Mức lương của công việc này dao động từ 5.000.000 - 150.000.000 VNĐ/tháng tùy vào từng vị trí, cụ thể:

Việc làm Sale Logistic Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên Sale Logistic 5.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên Sale Logistic 10.000.000 - 15.000.000 Trưởng nhóm Sale Logistic 20.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng Sale Logistic 20.000.000 - 50.000.000 Giám đốc Sale Logistic 80.000.000 - 150.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên Sale Logistic

Mức lương hấp dẫn và nhu cầu Sale Logistic tuyển dụng ngày càng cao, công việc này thu hút nhiều ứng viên bởi vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với các giải pháp vận chuyển tối ưu. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của nhân viên Sale Logistic

Tìm nguồn khách hàng tiềm năng

Xác định nhu cầu vận chuyển của khách hàng thông qua việc nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.

Gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp để hiểu rõ yêu cầu vận chuyển cụ thể.

Tư vấn các giải pháp vận chuyển phù hợp, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí và thời gian.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chu đáo.

Thường xuyên liên lạc để cập nhật tình hình vận chuyển và giải đáp thắc mắc.

Xử lý nhanh chóng, hiệu quả các khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thiết kế, triển khai phương pháp vận chuyển

Thiết kế các giải pháp vận chuyển phù hợp với từng nhu cầu khách hàng: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển uy tín, đàm phán giá cả để đảm bảo chi phí hợp lý, lập kế hoạch chi tiết cho từng chuyến hàng.

Giám sát, theo dõi tiến độ vận chuyển

Giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình vận chuyển để đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn và an toàn.

Cập nhật thông tin liên tục về tình trạng đơn hàng và thông báo kịp thời cho khách hàng khi có sự cố.

Phối hợp nhịp nhàng với các bên liên quan như nhà cung cấp dịch vụ, kho bãi và cơ quan hải quan.

Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả

Thu thập dữ liệu từ các chuyến hàng, đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp dịch vụ.

Xác định các điểm cần cải thiện và đề xuất biện pháp tối ưu hóa quy trình vận chuyển.

Báo cáo kết quả định kỳ để cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc ra quyết định chiến lược.

Tư vấn giải pháp vận chuyển

Hiểu rõ yêu cầu cụ thể của từng khách hàng để đưa ra các phương án vận chuyển phù hợp với loại hàng hóa và điều kiện vận chuyển.

Cập nhật xu hướng mới trong ngành và các quy định pháp lý để tư vấn chính xác, hiệu quả.

Quản lý hợp đồng và thỏa thuận dịch vụ

Theo dõi và đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện đầy đủ, đúng cam kết.

Quản lý các thỏa thuận dịch vụ, đảm bảo quy trình thanh toán và xử lý tranh chấp khi cần thiết.

Công việc của Sale Logistics là tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ với họ

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Sale Logistic

Sale Logistic tuyển dụng với mức lương ổn định, các doanh nghiệp thường đặt ra yêu cầu cụ thể về kỹ năng và kiến thức cần thiết để ứng viên có thể hoàn thành công việc hiệu quả. Các yêu cầu bạn cần phải đáp ứng như khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và thương lượng, kiến thức về logistics và chuỗi cung ứng, …

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Nhân viên đóng vai trò là người tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng, chính vì vậy họ cần trình bày rõ ràng, giải đáp những thắc mắc một cách rành mạch, thuyết phục khách hàng và đối tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Giao tiếp hiệu quả giúp họ xây dựng mối quan hệ bền vững, trong khi đàm phán tốt giúp thương lượng hợp đồng có lợi.

Kiến thức về logistics và chuỗi cung ứng: Tuyển Sale Logistic cần có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu hàng hóa, nắm vững quy trình logistics từ giao nhận, làm chứng từ, đến khai báo thủ tục hải quan để đảm bảo cung cấp dịch vụ hiệu quả cho khách hàng. Bên cạnh đó, hiểu biết về vận chuyển hàng hóa, các hãng tàu, giá cước và các loại phí liên quan là rất cần thiết.

Kỹ năng thương lượng và quản lý thời gian: Nhân viên Sale Logistic đảm nhiệm nhiều công việc như tìm kiếm khách hàng, quản lý đơn hàng và theo dõi tiến độ vận chuyển. Để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ, họ cần có kỹ năng thương lượng tốt để đạt thỏa thuận có lợi và khả năng quản lý thời gian hiệu quả nhằm sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành đúng thời hạn.

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập: Tuyển dụng Sale Logistic cần có khả năng làm việc nhóm và độc lập. Nhân viên cần phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ phận khác nhau, từ kho bãi, vận chuyển đến khách hàng, nhằm đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn và nguyên vẹn. Đồng thời, họ cũng phải có khả năng làm việc độc lập để giải quyết các nhiệm vụ riêng biệt mà không cần sự giám sát liên tục.

Kỹ năng phân tích thị trường và khách hàng: Sale Logistics tuyển dụng trong doanh nghiệp cần phải đối mặt với sự biến động từ thị trường chịu ảnh hưởng bởi chính sách quốc tế và thay đổi trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, họ cần có kỹ năng phân tích thị trường và khách hàng thường xuyên để nắm bắt được sự thay đổi về nhu cầu, từ đó tư vấn các giải pháp vận chuyển hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và thời gian.

Kiến thức về công nghệ thông tin và phần mềm quản lý logistics: Trong thời đại kỹ thuật số, kiến thức về công nghệ và phần mềm quản lý logistics là yêu cầu cần thiết đối với nhân viên Sale Logistic. Việc thành thạo các công cụ quản lý đơn hàng, kho bãi và phần mềm hỗ trợ khác giúp họ theo dõi, điều phối hiệu quả các hoạt động logistics.

Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống khẩn cấp: Nhân viên Sale Logistic tuyển dụng tại doanh nghiệp, cần phải chịu đựng áp lực lớn để duy trì hoạt động trơn tru trong quy trình vận chuyển cùng với những áp lực về doanh số, KPI hàng tháng. Các sự cố bất ngờ, những thay đổi liên tục, hoặc tình huống khẩn cấp đòi hỏi họ phải xử lý linh hoạt và nhanh chóng tìm ra giải pháp hiệu quả.

Muốn tìm việc Sale Logistics bạn cần phải đáp ứng yêu cầu và kỹ năng nhà tuyển dụng đặt ra

5. Những khó khăn của việc làm Sale Logistic trong doanh nghiệp

Nhu cầu Sale Logistic tuyển dụng ở các doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, việc làm này cũng gặp không ít khó khăn mà nhân viên thường xuyên phải đối mặt như:

Cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân khách hàng: Thị trường logistics hiện nay có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Các công ty đã xây dựng được uy tín sẽ dễ dàng thu hút khách hàng hơn. Ngược lại, những doanh nghiệp chưa có tên tuổi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới. Để thành công, nhân viên Sale Logistics cần phải tích cực tìm kiếm khách hàng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, từ đó đảm bảo sự hài lòng và giữ chân họ lâu dài.

Khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng: Khách hàng thường lo lắng về chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ, vì vậy, nhân viên Sale Logistic cần tạo được niềm tin và đáp ứng được những yêu cầu từ khách hàng. Bên cạnh đó, những thay đổi liên tục về nhu cầu của họ khiến nhân viên cần phải cập nhật nhanh chóng và cung cấp những dịch vụ đúng theo mong muốn của họ.

Áp lực từ việc đạt chỉ tiêu doanh số và KPI: Nhân viên Sale Logistic thường phải đối mặt với áp lực lớn về doanh số và KPI hàng tháng, điều này đặc biệt khó khăn cho những người mới bắt đầu. Họ cần kiên trì trong việc tìm kiếm khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu KPI, tìm kiếm khách hàng, gửi mail báo giá, gọi điện chào bán dịch vụ, có thể mất nhiều thời gian mới có được những khách hàng đầu tiên.

Việc làm Sale Logistic có những khó khăn mà nhân viên phải đối mặt

6. Tầm quan trọng của Sale Logistic trong doanh nghiệp

Mặc dù có nhiều khó khăn trong công việc nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của Sale Logistic tuyển dụng trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số đóng góp của vị trí này đối với các công ty logistics.

Đóng góp của Sale Logistic vào sự thành công của doanh nghiệp: Sale Logistic đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng. Bộ phận này không chỉ kết nối khách hàng với dịch vụ logistics mà còn hỗ trợ công ty cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và nâng cao vị thế cạnh tranh trong ngành. Chính vì thế Sale Logistic tuyển dụng luôn có nhu cầu cao.

Vai trò của Sale Logistic trong việc xây dựng thương hiệu và uy tín: Sale Logistic là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, sự chuyên nghiệp và mức độ uy tín của nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp thông qua các dịch vụ chất lượng cao. Sự tận tâm trong tư vấn và giải pháp logistics giúp gia tăng niềm tin từ khách hàng, góp phần xây dựng uy tín lâu dài và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường cạnh tranh.

Tác động của Sale Logistic đến hiệu suất làm việc và sự hài lòng của khách hàng: Nhân viên Sale Logistic không chỉ xử lý các giao dịch mà còn giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, đảm bảo chuỗi cung ứng diễn ra suôn sẻ. Điều này không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng, giúp giữ chân khách hàng trung thành và phát triển các cơ hội hợp tác mới​.

Sale Logistic tuyển dụng trong doanh nghiệp có tầm quan trọng trong việc tăng độ hài lòng của khách hàng

Kết luận

Nhu cầu Sale Logistic tuyển dụng ở các doanh nghiệp đang ngày càng tăng cao do sự thiếu hụt nhân sự ngành logistics, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn trong khi làm việc nhưng không thể phủ nhận tiềm năng phát triển của việc làm này trong lai. Những kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức của bạn là chìa khóa để bạn vượt qua những thách thức đó, chính vì vậy đừng ngần ngại ứng tuyển việc làm Sale Logistic để có cho mình một công việc ổn định.