Tuyển Sale logistic Công Ty Cổ Phần Tech-Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tết dương 1/1, Tết âm lịch lương T13, Giải phóng 30/4 ,Quốc khánh 2/9, giỗ tổ 10/3, sinh nhật bản thân, ngày thiếu nhi 1/6, Quốc tế phụ nữ 8/3 và Phụ nữ VN 20/10, quốc tế nam giới 19/11, trung thu..... Môi trường trẻ, năng động, đầy đủ các hoạt động ngoại khoá, du lịch, sự kiện trong năm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sale logistic Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Thực hiện kinh doanh xuất khẩu sản phẩm chất thơm và tinh dầu tự nhiên (Chủ yếu thị trường Mỹ, Châu Âu)

Tìm kiếm, theo dõi, tiếp cận, đàm phán với khách hành để chốt đơn hàng

Duy trì, tạo lập mối quan hệ và phát triển khách hàng bền vững(Có data khách hàng cũ, KH đang thiết lập)

Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát, cập nhật đơn hàng tới tay khách hàng thuận lợi.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh yêu cầu 4 kỹ năng

Có thể đi công tác nước ngoài

Có khả năng và biết cách tìm kiếm khách hàng mới

Nam, Nữ từ 23 - 35 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Tech-Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 30 triệu VND

Lương cứng: 15 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tech-Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin