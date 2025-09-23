Giới thiệu Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Trường Anh Ngữ Quốc Tế iCAN-CAM được thành lập với hoài bão thành công và mang thành công đến cho mọi người. Chính vì vậy, iCAN-CAM áp dụng: - Phương pháp học: Phương pháp:4Ls (Learn-Live-Love-Laugh) và LETI ( Learning through interaction) là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay. - Đội ngũ giáo viên Việt Nam và Nước Ngoài giỏi, năng động, và giàu kinh nghiệm. - Giáo trình đi kèm phần mềm học trên bảng tương tác - Phòng học hiện đại nhất: 100% sử dụng bảng tương tác. - Môi trường học năng động với CLB tiếng Anh và những hoạt động ngoại khóa thường xuyên và hấp dẫn.