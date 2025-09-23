Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Giới thiệu Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Trường Anh Ngữ Quốc Tế iCAN-CAM được thành lập với hoài bão thành công và mang thành công đến cho mọi người. Chính vì vậy, iCAN-CAM áp dụng: - Phương pháp học: Phương pháp:4Ls (Learn-Live-Love-Laugh) và LETI ( Learning through interaction) là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay. - Đội ngũ giáo viên Việt Nam và Nước Ngoài giỏi, năng động, và giàu kinh nghiệm. - Giáo trình đi kèm phần mềm học trên bảng tương tác - Phòng học hiện đại nhất: 100% sử dụng bảng tương tác. - Môi trường học năng động với CLB tiếng Anh và những hoạt động ngoại khóa thường xuyên và hấp dẫn.

Tin tuyển dụng Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Hạn nộp: 22/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
126/4 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn

