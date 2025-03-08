Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 - 3 Trinh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1 TP HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xây dựng, quản lý nộidung, hình ảnh các kênh FB, TikTok, YB: 50%

Lên kế hoạch, quản lý, xây dựng nội dung, hình ảnh kênh YB của ENT/SIGC

Lên kế hoạch, quản lý, xây dựng nội dung, hình ảnh kênh Tiktok, FB của SIBC

Thực hiện livestream và video hỏi đáp cho fanpage và Youtube

Phối hợp với agency thực hiện ảnh, video nhận diện thương hiệu ENT/SIGC

2. Trade marketing B2C: 20%

. Trade marketing B2C: 20%

Thực hiện tổ chức và giám sát chiếndịch trade marketing hàng tháng

Lên kế hoạch, tổ chức , kiểm soát,các sự kiện, hội thảo hàng tháng, quý, năm

Tổ chức, phát triển công cụ trưng bày, hình ảnh tại phòng khám, bệnh viện

3. Partnership B2C: 10%

Phát triển chương trình, theo dõi, đánh giá cùng đối tác và tìm kiếm khả năng phát triển đối tác mới

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của marketing manager.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành marketing, hoặc các chuyên ngành liên quan đến Marketing

Sử dụng thành thạo Ms.Office, Photoshop, Illustrator, Premiere căn bản, Capcut(advanced)Tiếng Anh trung cấp

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm (Trong đó có 2 năm kinh nghiệm quản lý nội dung ( fanpage, youtube) và 2 năm tổ chức sự)) kiện hoặc 4 năm kinh nghiệm marketing tổng hợp

Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng nội dung và phát triểncộng đồng Có kiến thức về Brand, Social và Trade marketing

Có kiến thức và khả năng phân tích xử lý dữ liệu nhiều nguồn

Nhạy bén với xu hướng thị trường, linh hoạt, sáng tạo và dễ thích nghi, đam mê các hoạt động marketing

Chăm chỉ, chịu khó và có tư duy phát triển

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ: 10.000.000-14.000.000+ Hoa hồng

PC tiền trang điểm

PC tiền cơm

BHXH

Chế độ nâng lương ( tùy thuốc vào năng lực của cá nhân)

Các chế độ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.