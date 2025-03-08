Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hồ Chí Minh: 1

- 3 Trinh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1 TP HCM, Quận 1, Quận 1

Xây dựng, quản lý nộidung, hình ảnh các kênh FB, TikTok, YB: 50%
Lên kế hoạch, quản lý, xây dựng nội dung, hình ảnh kênh YB của ENT/SIGC
Lên kế hoạch, quản lý, xây dựng nội dung, hình ảnh kênh Tiktok, FB của SIBC
Thực hiện livestream và video hỏi đáp cho fanpage và Youtube
Phối hợp với agency thực hiện ảnh, video nhận diện thương hiệu ENT/SIGC
2. Trade marketing B2C: 20%
. Trade marketing B2C: 20%
Thực hiện tổ chức và giám sát chiếndịch trade marketing hàng tháng
Lên kế hoạch, tổ chức , kiểm soát,các sự kiện, hội thảo hàng tháng, quý, năm
Tổ chức, phát triển công cụ trưng bày, hình ảnh tại phòng khám, bệnh viện
3. Partnership B2C: 10%
Phát triển chương trình, theo dõi, đánh giá cùng đối tác và tìm kiếm khả năng phát triển đối tác mới
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của marketing manager.

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành marketing, hoặc các chuyên ngành liên quan đến Marketing
Sử dụng thành thạo Ms.Office, Photoshop, Illustrator, Premiere căn bản, Capcut(advanced)Tiếng Anh trung cấp
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm (Trong đó có 2 năm kinh nghiệm quản lý nội dung ( fanpage, youtube) và 2 năm tổ chức sự)) kiện hoặc 4 năm kinh nghiệm marketing tổng hợp
Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng nội dung và phát triểncộng đồng Có kiến thức về Brand, Social và Trade marketing
Có kiến thức và khả năng phân tích xử lý dữ liệu nhiều nguồn
Nhạy bén với xu hướng thị trường, linh hoạt, sáng tạo và dễ thích nghi, đam mê các hoạt động marketing
Chăm chỉ, chịu khó và có tư duy phát triển
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Lương từ: 10.000.000-14.000.000+ Hoa hồng
PC tiền trang điểm
PC tiền cơm
BHXH
Chế độ nâng lương ( tùy thuốc vào năng lực của cá nhân)
Các chế độ hấp dẫn khác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1-3 Trịnh Văn Cấn, p. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

