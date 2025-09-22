Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng qua điện thoại và trực tiếp

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Lập báo cáo doanh số hàng tuần/tháng

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành KPI

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 22-35

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình

Chịu được áp lực công việc

Có laptop/máy tính cá nhân là lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + hoa hồng hấp dẫn/ Lương 8 - 15 Triệu (có thể đạt 20-30 triệu)

Thưởng tháng 13, thưởng doanh số

Đào tạo nghiệp vụ miễn phí

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Nghỉ phép theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin