Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Bình Dương
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng qua điện thoại và trực tiếp
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Lập báo cáo doanh số hàng tuần/tháng
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành KPI
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, độ tuổi từ 22-35
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình
Chịu được áp lực công việc
Có laptop/máy tính cá nhân là lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định + hoa hồng hấp dẫn/ Lương 8 - 15 Triệu (có thể đạt 20-30 triệu)
Thưởng tháng 13, thưởng doanh số
Đào tạo nghiệp vụ miễn phí
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
