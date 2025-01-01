Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Green Academy Việt Nam là học viện đào tạo IT - Thiết kế - Tiếng Hàn thuộc Học viện Green Academy Hàn Quốc với khoảng 80,000 học viên tốt nghiệp mỗi năm. Hơn 25 năm phát triển, Green Academy vẫn giữ vị trí Học viện đào tạo chất lượng hàng đầu Hàn Quốc do Bộ Giáo dục và Bộ Lao động Hàn Quốc bình chọn. Sở hữu 22 chi nhánh tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trên 95% học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đơn vị Độc Quyền tại Việt Nam tổ chức các kỳ thi chứng chỉ thiết kế của bộ lao động Hàn Quốc. Qua hơn 4 năm phát triển tại Việt Nam, có gần 6000 học viên đã và đang theo học tại Green Academy. Cụ thể: Khóa học IT: đã tổ chức hơn 120 lớp học với hơn 1100 học viên. Khóa học Thiết kế: đã tổ chức hơn 170 lớp học với hơn 2000 học viên. Khóa học Tiếng Hàn: đã tổ chức hơn 170 lớp học với hơn 2700 học viên. Học viên tham gia các lớp học tại Green Academy là sinh viên các trường đại học: Hutech, CNTT, Sư phạm Kỹ thuật, FPT, ... và các bạn đã đi làm muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng để có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp. Green Academy Việt Nam là học viện đào tạo IT - Thiết kế - Tiếng Hàn thuộc Học viện Green Academy Hàn Quốc với khoảng 80,000 học viên tốt nghiệp mỗi năm. Hơn 25 năm phát triển, Green Academy vẫn giữ vị trí Học viện đào tạo chất lượng hàng đầu Hàn Quốc do Bộ Giáo dục và Bộ Lao động Hàn Quốc bình chọn. Sở hữu 22 chi nhánh tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trên 95% học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đơn vị Độc Quyền tại Việt Nam tổ chức các kỳ thi chứng chỉ thiết kế của bộ lao động Hàn Quốc. Qua hơn 4 năm phát triển tại Việt Nam, có gần 6000 học viên đã và đang theo học tại Green Academy. Cụ thể: Khóa học IT: đã tổ chức hơn 120 lớp học với hơn 1100 học viên. Khóa học Thiết kế: đã tổ chức hơn 170 lớp học với hơn 2000 học viên. Khóa học Tiếng Hàn: đã tổ chức hơn 170 lớp học với hơn 2700 học viên. Học viên tham gia các lớp học tại Green Academy là sinh viên các trường đại học: Hutech, CNTT, Sư phạm Kỹ thuật, FPT, ... và các bạn đã đi làm muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng để có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp. Xem thêm