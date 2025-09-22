Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn qua điện thoại, online, offline các khoá học phù hợp nhất cho học viên theo
ngành nghề: Thiết kế, IT, Marketing theo data có sẵn.
- Chăm sóc, hỗ trợ, tiếp nhận phản hồi và giải quyết kịp thời, chuyên nghiệp các vấn đề
phát sinh trong suốt quá trình học của học viên.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
- Thời gian làm việc: 44h/ tuần.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.
- Kinh nghiệm ít nhất 06 tháng làm việc. Ưu tiên liên quan mảng tư vấn giáo dục, dịch vụ.
- Có thái độ cầu thị, chuyên nghiệp, cầu tiến trong công việc
- Có kiến thức xã hội, giao tiếp chuyên nghiệp.
- Kỹ năng xử lý tình huống, thuyết phục và kỹ năng lập kế hoạch.
- Chủ động, năng nổ và chịu được áp lực.
- Ưu tiên ứng viên đã có thành tích hoàn thành chỉ tiêu cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng: 7-8tr+ thưởng theo từng mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân
(Thu nhập trung bình từ $1000/tháng).
- Thử việc 2 tháng, nhận 90% lương cứng và 100% hoa hồng.
- Hỗ trợ ăn trưa: 500k/tháng.
- Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam sau khi
kết thúc thử việc.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển toàn diện kỹ năng.- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo
đúng tiêu chuẩn của Green Academy Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3,4 tòa Gold Future, số 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

