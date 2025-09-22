Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn qua điện thoại, online, offline các khoá học phù hợp nhất cho học viên theo

ngành nghề: Thiết kế, IT, Marketing theo data có sẵn.

- Chăm sóc, hỗ trợ, tiếp nhận phản hồi và giải quyết kịp thời, chuyên nghiệp các vấn đề

phát sinh trong suốt quá trình học của học viên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Thời gian làm việc: 44h/ tuần.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.

- Kinh nghiệm ít nhất 06 tháng làm việc. Ưu tiên liên quan mảng tư vấn giáo dục, dịch vụ.

- Có thái độ cầu thị, chuyên nghiệp, cầu tiến trong công việc

- Có kiến thức xã hội, giao tiếp chuyên nghiệp.

- Kỹ năng xử lý tình huống, thuyết phục và kỹ năng lập kế hoạch.

- Chủ động, năng nổ và chịu được áp lực.

- Ưu tiên ứng viên đã có thành tích hoàn thành chỉ tiêu cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng: 7-8tr+ thưởng theo từng mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân

(Thu nhập trung bình từ $1000/tháng).

- Thử việc 2 tháng, nhận 90% lương cứng và 100% hoa hồng.

- Hỗ trợ ăn trưa: 500k/tháng.

- Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam sau khi

kết thúc thử việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển toàn diện kỹ năng.- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo

đúng tiêu chuẩn của Green Academy Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin