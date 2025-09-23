Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company

10000+ Nhân viên
Giới thiệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company

SACOMBANK KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ NGUỒN NHÂN LỰC DẪN ĐẦU KHU VỰC Sacombank được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025 – Best Companies to Work for in Asia 2025”. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Ngân hàng đạt được danh hiệu danh giá này. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng vinh dự nằm trong Top 20 doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng “Tech Empowerment Awards” – ghi nhận những thành tựu vượt bậc trong ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự và cải thiện trải nghiệm làm việc của cán bộ nhân viên. Sức mạnh đa thế hệ – Sacombank nơi tập hợp hơn 16.000 cán bộ nhân viên thuộc nhiều độ tuổi, với kinh nghiệm lãnh đạo dày dặn và tư duy đa dạng – từ đội ngũ lãnh đạo kỳ cựu đến những bạn trẻ Gen Z năng động, sáng tạo. Về tố chất này đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc hiện đại, cởi mở và bền vững. Chính sách nhân sự toàn diện – Sacombank luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. Qua các năm, Ngân hàng không ngừng gia tăng chế độ phúc lợi để động lực và gắn kết đội ngũ. Năm 2024, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tăng hơn 13.5% so với năm trước; chính sách lương thưởng cạnh tranh là các chế độ phúc lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, gói chăm sóc sức khỏe đặc quyền cho cán bộ nhân viên. Đây chính là nền móng để Sacombank tạo ra sự đột phá vững chắc cho sự nghiệp phát triển bền vững. Tất cả những điều trên là minh chứng cho sự kiên định và nỗ lực bền bỉ trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và bền vững.

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 22/10/2025

Tiền Giang Hậu Giang Bạc Liêu Sóc Trăng Cà Mau Đồng Tháp Cần Thơ Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

