Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126/4 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn

Mô tả công việc:

• Tư vấn khóa học tiếng Anh phù hợp cho học viên từ nguồn data có sẵn.

• Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về chương trình học một cách dễ hiểu, rõ ràng.

• Chăm sóc học viên hiện tại, khuyến khích giới thiệu bạn bè và tái đăng ký khóa học.

• Đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo trải nghiệm học tập tích cực.

• Theo dõi và báo cáo về tình hình lớp học và năng lực giảng dạy của giáo viên tại trung tâm.

• Tham gia tổ chức sự kiện tại trường học theo kế hoạch của công ty.

• Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

Thời gian làm việc

Thứ 2 đến thứ 6: từ 14:00 - 21:00

Thứ 7 và Chủ nhật: từ 07:00 - 17:00 (OFF 1 NGÀY TRONG TUẦN)

OFF 1 NGÀY TRONG TUẦN

Tư vấn part time ( 5:00 - 9:00 PM) Thứ 2,3,4,5,7

• Giọng nói dễ nghe, thu hút; kỹ năng giao tiếp tốt

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc, chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi làm việc tại iCANCAM

