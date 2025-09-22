Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Ngày đăng tuyển: 22/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 126/4 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Mô tả công việc:
• Tư vấn khóa học tiếng Anh phù hợp cho học viên từ nguồn data có sẵn.
• Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về chương trình học một cách dễ hiểu, rõ ràng.
• Chăm sóc học viên hiện tại, khuyến khích giới thiệu bạn bè và tái đăng ký khóa học.
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo trải nghiệm học tập tích cực.
• Theo dõi và báo cáo về tình hình lớp học và năng lực giảng dạy của giáo viên tại trung tâm.
• Tham gia tổ chức sự kiện tại trường học theo kế hoạch của công ty.
• Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc
Thứ 2 đến thứ 6: từ 14:00 - 21:00
Thứ 7 và Chủ nhật: từ 07:00 - 17:00 (OFF 1 NGÀY TRONG TUẦN)
OFF 1 NGÀY TRONG TUẦN
Tư vấn part time ( 5:00 - 9:00 PM) Thứ 2,3,4,5,7
• Giọng nói dễ nghe, thu hút; kỹ năng giao tiếp tốt
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc, chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi làm việc tại iCANCAM

Tại Trung Tâm Anh Ngữ Icancam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Trung Tâm Anh Ngữ Icancam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 126/4 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

