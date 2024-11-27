Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

Mức lương 15 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 24 Triệu

Nhiệm vụ chính: Phiên dịch cho Giám đốc người Nhật, phiên dịch cho các cuộc họp với trụ sở chính tại Nhật Bản

Nhiệm vụ chính:

- Phiên dịch cho các cuộc đàm phán kinh doanh và các cuộc họp cho doanh nghiệp phát triển nhà xuất bản và doanh nghiệp quảng cáo

- Các dịch vụ biên dịch và phiên dịch khác cho các công việc chung, v.v.

Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Bất kỳ

- Độ tuổi: U30

- Trình độ học vấn: Đại học

- Tiếng Nhật N2 trở lên

- 2+ năm kinh nghiệm trợ lý/biên phiên dịch

- Có kinh nghiệm trong ngành tiếp thị là một lợi thế

・Kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm du học tại Nhật Bản là điểm cộng lớn

■SALARY: 15~24mil Gross

SALARY:

■WORKING TIME: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30-18:30

WORKING TIME:

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Bảo hiểm

- Trợ cấp đi lại

- Khám sức khỏe

- Nghỉ phép hưởng lương 15 ngày

- Tăng lương 2 lần/năm

- Thử việc 2 tháng: 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

