Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
15 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 24 Triệu
Nhiệm vụ chính: Phiên dịch cho Giám đốc người Nhật, phiên dịch cho các cuộc họp với trụ sở chính tại Nhật Bản
Nhiệm vụ chính:
- Phiên dịch cho các cuộc đàm phán kinh doanh và các cuộc họp cho doanh nghiệp phát triển nhà xuất bản và doanh nghiệp quảng cáo
- Các dịch vụ biên dịch và phiên dịch khác cho các công việc chung, v.v.
Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Bất kỳ
- Độ tuổi: U30
- Trình độ học vấn: Đại học
- Tiếng Nhật N2 trở lên
- 2+ năm kinh nghiệm trợ lý/biên phiên dịch
- Có kinh nghiệm trong ngành tiếp thị là một lợi thế
・Kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm du học tại Nhật Bản là điểm cộng lớn
■SALARY: 15~24mil Gross
SALARY:
■WORKING TIME: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30-18:30
WORKING TIME:
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm
- Trợ cấp đi lại
- Khám sức khỏe
- Nghỉ phép hưởng lương 15 ngày
- Tăng lương 2 lần/năm
- Thử việc 2 tháng: 85% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
