Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
—Hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
—Chăm sóc khách hàng và giải đáp những thắc mắc khi cần.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Linh động, thoả thuận thêm.
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ đủ 18 - 28 tuổi, đã tốt nghiệp THPT.
- Không vướng bận việc gia đình.
- Làm đủ tối thiểu 5 buổi/tuần.
- Chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK Thì Được Hưởng Những Gì
- Có phụ cấp, thưởng chuyên cần
- Nhận ứng lương trước 15 ngày
- Được tham gia các chuyến du lịch định kỳ
- Không áp đặt KPI
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không
