Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ENTERTAINMENT CULTURE COMMUNICATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 ĐOÀN NHƯ HÀI, P13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chiến lược Marketing:

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Định hướng thương hiệu, hình ảnh và thông điệp truyền thông dài hạn.

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động:

Lập kế hoạch marketing năm/quý/tháng (bao gồm Digital, PR, Trade Marketing, Offline...).

Triển khai và giám sát các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, sự kiện, PR, khuyến mãi,...

Digital Marketing:

Xây dựng chiến lược marketing online: SEO, SEM, social media, email marketing, KOLs...

Quản lý các kênh truyền thông số như website, fanpage, YouTube, TikTok...

Quản lý thương hiệu và truyền thông:

Đảm bảo việc sử dụng hình ảnh, nội dung, thông điệp đồng nhất và đúng định vị thương hiệu.

Định hướng nội dung sáng tạo, sản xuất ấn phẩm truyền thông (poster, video, catalog...).

Phân tích – Báo cáo – Tối ưu:

Theo dõi hiệu quả các chiến dịch marketing bằng các chỉ số như ROI, CPC, CPM, doanh thu...

Phân tích thị trường, đối thủ, xu hướng tiêu dùng để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Quản lý & phát triển đội nhóm:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

Đánh giá hiệu suất công việc, phân công và định hướng phát triển cá nhân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc tương đương.

• Có ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó tối thiểu 1–2 năm ở vị trí quản lý.

• Có tư duy chiến lược, hiểu biết sâu về các kênh marketing truyền thống và số.

• Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, làm việc nhóm và truyền cảm hứng.

• Khả năng sáng tạo nội dung, định vị thương hiệu và đánh giá dữ liệu marketing.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành [thương mại điện tử / F&B / công nghệ / giáo dục...].

Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ENTERTAINMENT CULTURE COMMUNICATION Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: [Thỏa thuận theo năng lực] + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs).

• Cơ hội được tham gia xây dựng thương hiệu và phát triển chiến lược toàn công ty.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ENTERTAINMENT CULTURE COMMUNICATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.