Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh

Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

  1. Làm việc luân phiên theo ca, 8h/ca, nghỉ 1 ngày trong tuần
  2. Thực hiện các công việc trực vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà theo danh sách kiểm tra định kỳ hoặc theo sự phân công của cấp trên bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành.
  3. Thực hiện kiểm tra, vận hành và theo dõi các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, hiệu quả.
  4. Giao ca và ghi chép sổ giao ca đầy đủ các công việc phát sinh trong ca trực, các thông số vận hành, xử lý sự cố, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống một cách đầy đủ, chính xác.
  5. Chốt số công tơ điện, nước hàng tháng. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.
  6. Tuân thủ các quyết định điều động của cấp trên trong các trường hợp khẩn cấp;
  7. Báo cáo Trưởng bộ phận/BQL các sự cố trong ca trực.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Điện, nước, điện tử, điện lạnh, Phòng cháy chữa cháy, vận hành thiết bị
  2. Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm vận hành tòa nhà văn phòng, khách sạn, chung cư...
  3. Ham học hỏi, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc
  4. Mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài tại công ty.
  5. Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG Thì Được Hưởng Những Gì

  1. KHÔNG NỢ LƯƠNG
  2. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT
  3. 01 bữa ăn trưa tại Công ty
  4. Được hưởng các chế độ phúc lợi công ty: Tiền thưởng các dịp lễ, tết; tiền lương tháng 13; hiểu hỉ, ...
  5. Được đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  6. Môi trường làm việc văn minh, công bằng...
  7. Được ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-mon-dich-vu-khach-hangvan-hanh-khac-thu-nhap-tu-10-trieu-hop-dong-tai-bac-ninh-job264390
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 53 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 31 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 31 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 92 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 231 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất