Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Làm việc luân phiên theo ca, 8h/ca, nghỉ 1 ngày trong tuần
- Thực hiện các công việc trực vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà theo danh sách kiểm tra định kỳ hoặc theo sự phân công của cấp trên bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành.
- Thực hiện kiểm tra, vận hành và theo dõi các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, hiệu quả.
- Giao ca và ghi chép sổ giao ca đầy đủ các công việc phát sinh trong ca trực, các thông số vận hành, xử lý sự cố, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống một cách đầy đủ, chính xác.
- Chốt số công tơ điện, nước hàng tháng. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.
- Tuân thủ các quyết định điều động của cấp trên trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo Trưởng bộ phận/BQL các sự cố trong ca trực.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Điện, nước, điện tử, điện lạnh, Phòng cháy chữa cháy, vận hành thiết bị
- Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm vận hành tòa nhà văn phòng, khách sạn, chung cư...
- Ham học hỏi, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc
- Mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài tại công ty.
- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- KHÔNG NỢ LƯƠNG
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT
- 01 bữa ăn trưa tại Công ty
- Được hưởng các chế độ phúc lợi công ty: Tiền thưởng các dịp lễ, tết; tiền lương tháng 13; hiểu hỉ, ...
- Được đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc văn minh, công bằng...
- Được ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI