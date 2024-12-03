Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh

Làm việc luân phiên theo ca, 8h/ca, nghỉ 1 ngày trong tuần

Thực hiện các công việc trực vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà theo danh sách kiểm tra định kỳ hoặc theo sự phân công của cấp trên bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành.

Thực hiện kiểm tra, vận hành và theo dõi các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, hiệu quả.

Giao ca và ghi chép sổ giao ca đầy đủ các công việc phát sinh trong ca trực, các thông số vận hành, xử lý sự cố, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống một cách đầy đủ, chính xác.

Chốt số công tơ điện, nước hàng tháng. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.

Tuân thủ các quyết định điều động của cấp trên trong các trường hợp khẩn cấp;