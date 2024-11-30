Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 40A Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

+ Nghiên cứu hành vi người dùng, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh trong ngành.
+ Thiết lập các chiến lược marketing để giới thiệu sản phẩm, từ đó thúc đẩy lượt mua và đơn hàng.
+ Đảm bảo tất cả các sản phẩm trong app được cập nhật chính xác, bao gồm thông tin về sản phẩm, giá cả, thời gian giao hàng và hình ảnh
+ Thu thập phản hồi từ người dùng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng để điều chỉnh sản phẩm và chiến lược marketing phù hợp.
+ Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, dữ liệu trong app để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi và các sản phẩm đang được quảng bá....

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kỹ năng nghiên cứu thị trường
+ Kỹ năng phân tích dữ liệu
+ Có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc bên mảng appfood
+ Kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tham gia BHXH sau thời gian thử việc
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
+ Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
+ Các khoản phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40A Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3

