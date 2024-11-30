Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40A Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc

+ Nghiên cứu hành vi người dùng, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh trong ngành.

+ Thiết lập các chiến lược marketing để giới thiệu sản phẩm, từ đó thúc đẩy lượt mua và đơn hàng.

+ Đảm bảo tất cả các sản phẩm trong app được cập nhật chính xác, bao gồm thông tin về sản phẩm, giá cả, thời gian giao hàng và hình ảnh

+ Thu thập phản hồi từ người dùng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng để điều chỉnh sản phẩm và chiến lược marketing phù hợp.

+ Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, dữ liệu trong app để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi và các sản phẩm đang được quảng bá....

Yêu Cầu Công Việc

+ Kỹ năng nghiên cứu thị trường

+ Kỹ năng phân tích dữ liệu

+ Có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc bên mảng appfood

+ Kỹ năng giao tiếp

Quyền Lợi Được Hưởng

+ Tham gia BHXH sau thời gian thử việc

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

+ Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

+ Các khoản phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

