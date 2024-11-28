Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 11 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 11 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24/1 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 23 Triệu

· Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ video, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

· Lên kế hoạch, tổ chức các buổi họp để trao đổi ý tưởng và định hướng sản xuất video.

· Chịu trách nhiệm về chất lượng video cuối cùng, bao gồm biên tập, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

· Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, thiết kế để đảm bảo sản phẩm video phù hợp với chiến lược chung.

· Xây dựng văn hóa đội nhóm, tạo bầu không khí tích cực.

· Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất video.

· Nắm bắt nhu cầu, duy trì và giữ mối quan hệ với khách hàng.

· Báo cáo với cấp trên về tiến độ hoàn thành công việc.

Với Mức Lương 11 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan đến truyền thông marketing, sản xuất video,..

Kinh nghiệm: từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Ngoại ngữ Giao tiếp lưu loát tiếng Anh/ tiếng Trung.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sáng tạo hoặc truyền thông.

Tại Công Ty TNHH Flash Commerce Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (9:00 - 18:00), OFF chủ nhật hằng tuần

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.

- Review lương 2 lần/ năm.

- Thu nhập: 11 triệu - 23 triệu/ tháng

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% LCB

- Làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Flash Commerce Việt Nam

