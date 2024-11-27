Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 3 - 12 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Mức lương
3 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- CII Building, 152 Điên Biên Phủ, Ward 25,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
- Thiết kế, tư vấn và trình bày các giải pháp tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng
- Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event cho khách hàng tại công ty
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh thương hiệu công ty

Với Mức Lương 3 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên từ 20 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Welcome Freshmen
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, giải quyết tình huống
- Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 6 triệu trở lên
- Được đào tạo nền tảng về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng trong 3 tuần
- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do về thời gian và sự sáng tạo
- Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Văn phòng làm việc năng động, hiện đại, không gian mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà CII Tower, số 152, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất