Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 3 - 12 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 3 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - CII Building, 152 Điên Biên Phủ, Ward 25,Hồ Chí Minh, Quận 3

- Tìm kiếm, tiếp cận, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

- Thiết kế, tư vấn và trình bày các giải pháp tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng

- Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event cho khách hàng tại công ty

- Xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh thương hiệu công ty

- Ứng viên từ 20 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Welcome Freshmen

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, giải quyết tình huống

- Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 6 triệu trở lên

- Được đào tạo nền tảng về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng trong 3 tuần

- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do về thời gian và sự sáng tạo

- Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Văn phòng làm việc năng động, hiện đại, không gian mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

