Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 20

- 22C, Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, phân tích, nghiên cứu và tiếp cận mở rộng thị trường (từ Đồng Nai đến Huế)
- Dựa vào kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể.
- Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh
- Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mại, chương trình bán hàng mới
- Khai thác them đối tác và khách hàng mới
- Lập kế hoạch, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty
- Lập báo cáo theo yêu cầu
- Lập báo cáo về thông tin thị trường thường xuyên.
- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam, Tuổi từ: 22-40 tuổi;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học;
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển thị trường;
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với công việc phải đi lại;
- Kỷ năng giao tiếp tốt. chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành Giáo dục & văn phòng phẩm;
- Có phương tiện đi lại cá nhân (xe máy).

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí khác
Hưởng tất cả các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN...
Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của Nhà Nước
Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 20-22C Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-mon-khac-thu-nhap-5-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job264633
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ON IDEAS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ON IDEAS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ON IDEAS
Hạn nộp: 31/12/2025
Đà Nẵng Còn 107 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất