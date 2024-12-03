Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số 20 - 22C, Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

- Tìm hiểu, phân tích, nghiên cứu và tiếp cận mở rộng thị trường (từ Đồng Nai đến Huế)

- Dựa vào kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể.

- Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh

- Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mại, chương trình bán hàng mới

- Khai thác them đối tác và khách hàng mới

- Lập kế hoạch, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty

- Lập báo cáo theo yêu cầu

- Lập báo cáo về thông tin thị trường thường xuyên.

- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên Nam, Tuổi từ: 22-40 tuổi;

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học;

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển thị trường;

- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với công việc phải đi lại;

- Kỷ năng giao tiếp tốt. chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành Giáo dục & văn phòng phẩm;

- Có phương tiện đi lại cá nhân (xe máy).

Quyền Lợi Được Hưởng

Hỗ trợ chi phí khác

Hưởng tất cả các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN...

Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của Nhà Nước

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

