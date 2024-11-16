Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 5 - 7 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

· Tạo và quản lý nội dung cho các chiến dịch marketing.
· Phát triển nội dung sản phẩm hấp dẫn, email và tin nhắn được thiết kế riêng cho khách hàng B2B.
· Hỗ trợ tạo các bài đăng trên blog tập trung vào bán hàng, nghiên cứu tình huống và nội dung khác tập trung vào khách hàng.
· Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
· Chuẩn bị các bài thuyết trình, các bài viết và tài liệu trực quan truyền tải đề xuất giá trị của Stag tới khách hàng tiềm năng. Đảm bảo các tài liệu hấp dẫn về mặt hình ảnh và phù hợp với thương hiệu của Stag.
· Hỗ trợ xác định và tiếp cận khách hàng B2B tiềm năng, tập trung nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và tạo ra kênh cơ hội.
. Đưa ra các sáng kiến phát triển kinh doanh.
· Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để xác định cơ hội tăng trưởng.
· Hỗ trợ triển khai workshop hoặc các sự kiện của công ty.
. Quản lý dữ liệu CRM, theo dõi tiến độ và báo cáo về các hoạt động B2B.
. Các công việc được phân công liên quan khác.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Làm việc toàn thời gian.
· Hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc và thực hành kinh doanh.
· Tư duy sáng tạo, đổi mới và có sự quan tâm đến việc làm ở môi trường khởi nghiệp.
· Kiến thức về quản lý tài chính cá nhân và hiểu biết tài chính cơ bản.
· Kinh nghiệm trong ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
· Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
· Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
· Chăm chỉ, có trách nhiệm và có khả năng hoàn thành đúng thời hạn được giao.

Tại Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Trợ cấp hàng tháng 5-7 triệu VND trong suốt kỳ thực tập.
. Cơ hội trở thành thành viên chính thức nếu mang lại giá trị và được đánh giá tốt.
· Tích lũy kinh nghiệm thực tế quý giá trong môi trường năng động, tập trung vào kết quả đạt được.
· Học hỏi từ các chuyên gia có kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.
· Cơ hội đóng góp vào sự phát triển của một công ty năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toong Oxygen, Tầng 3, Tòa nhà Vista, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

