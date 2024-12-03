Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 14 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Mặt hàng : Combo chăm sóc tóc + Mỹ Phẩm

- Tư vấn bán hàng

* Thời gian làm việc :

7:30-11:30 , 13:30-17:30

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 20 - 30

• Ngoại hình dễ nhìn

• Giao tiếp tốt, nhiệt tình

• Thái độ chân thành, vui vẻ

• Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu Tiên:

• Các bạn có yêu thích giao tiếp và phát triển bản thân

• Môi trường năng động và sáng tạo

• Thích nhiều hoạt động sinh hoạt kết nối

Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập:

+ Full-time: 8 - 10 triệu/tháng

+ Part-time: 3 - 5 triệu/tháng

• Được đào tạo miễn phí

• Môi trường trẻ và năng động

• Cơ hội thăng tiến

Hình Thức:

• Toàn thời gian | Bán thời gian

• Làm việc tại TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

