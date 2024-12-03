Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 14 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 14 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Đại Lý Mỹ Phẩm Sami
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Mặt hàng : Combo chăm sóc tóc + Mỹ Phẩm
- Tư vấn bán hàng
* Thời gian làm việc :
7:30-11:30 , 13:30-17:30

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 20 - 30
• Ngoại hình dễ nhìn
• Giao tiếp tốt, nhiệt tình
• Thái độ chân thành, vui vẻ
• Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu Tiên:
• Các bạn có yêu thích giao tiếp và phát triển bản thân
• Môi trường năng động và sáng tạo
• Thích nhiều hoạt động sinh hoạt kết nối

Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập:
+ Full-time: 8 - 10 triệu/tháng
+ Part-time: 3 - 5 triệu/tháng
• Được đào tạo miễn phí
• Môi trường trẻ và năng động
• Cơ hội thăng tiến
Hình Thức:
• Toàn thời gian | Bán thời gian
• Làm việc tại TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15/9/25 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

