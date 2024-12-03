Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 14 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Mặt hàng : Combo chăm sóc tóc + Mỹ Phẩm
- Tư vấn bán hàng
* Thời gian làm việc :
7:30-11:30 , 13:30-17:30
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 20 - 30
• Ngoại hình dễ nhìn
• Giao tiếp tốt, nhiệt tình
• Thái độ chân thành, vui vẻ
• Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu Tiên:
• Các bạn có yêu thích giao tiếp và phát triển bản thân
• Môi trường năng động và sáng tạo
• Thích nhiều hoạt động sinh hoạt kết nối
Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập:
+ Full-time: 8 - 10 triệu/tháng
+ Part-time: 3 - 5 triệu/tháng
• Được đào tạo miễn phí
• Môi trường trẻ và năng động
• Cơ hội thăng tiến
Hình Thức:
• Toàn thời gian | Bán thời gian
• Làm việc tại TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami
