Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 16 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 427 Đường Trường Chinh, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

- Trao đổi, giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Bán hàng tại quầy hàng

- Chăm sóc hàng hóa, châm hàng hóa

- Kiểm kê hàng hóa, thực hiện các công việc khác của bộ phận

- Đảm bảo tác phong làm việc và dịch vụ tốt đối với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 18-45 tuổi có CCCD

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp

- Thái độ vui vẻ, hòa đồng

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đi làm đúng giờ

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Mỹ phẩm My Miu Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng BHXH…

- Thưởng Lễ, Tết, chuyên cần

- Phúc lợi nếu làm Lễ, Tết

- Lương tháng thứ 13 theo quy định của công ty

- Tham gia du lịch, nghỉ dưỡng 4 lần / năm

– Được nghỉ 4 ngày / tháng

– Được hướng dẫn đào tạo kĩ năng miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Mỹ phẩm My Miu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin