Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 854
- 856, Central Premium Tạ Quan Bửu, Quận 8
Mô tả công việc
- Đón tiếp, tư vấn bán hàng ,giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Kiểm kho và sắp xếp hàng hóa
- Báo cáo với cửa hàng trưởng: Báo cáo doanh số, các phản hồi của khách hàng về sản phẩm...
- Xoay ca theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng ( 3 ca xoay).
- Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
- Yêu thích thời trang, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có trách nhiệm, giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Tổng thu nhập từ 8 - 15 triệu, bao gồm:
+ Lương cứng 7 triệu
+ Thưởng hoa hồng doanh thu
- Làm việc 6 ngày/tuần, off 1 ngày.
- Chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ theo luật định
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
