Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 9 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 207 Đường Số 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

- Triển khai các hoạt động kinh doanh cho khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các sản phẩm tín dụng, cho vay, bảo lãnh...

- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối và Chi nhánh từng thời kỳ.

- Quản ký danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện tư vấn, khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch cụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

- Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán.

- Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng

- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế

2. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính,...

3. Gương mặt sáng, tự tin, chủ động, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập ngân hàng thứ 5 đạt tổng tài sản 1 triệu tỷ VNĐ tại Việt Nam.

Rất nhiều kỳ thưởng hấp dẫn suốt cả năm: Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, Sinh nhật…

Đãi ngộ toàn diện: Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, Du lịch, phụ cấp con nhỏ, quà tặng sinh nhật, tứ thân phụ mẫu…

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và chủ động dành cho CBNV có kết quả công việc nổi bật

Tham gia các chương trình Đào tạo, Huấn luyện theo chuẩn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển

