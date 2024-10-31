Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 9 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
9 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 207 Đường Số 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 35 Triệu

- Triển khai các hoạt động kinh doanh cho khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các sản phẩm tín dụng, cho vay, bảo lãnh...
- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Quản ký danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện tư vấn, khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch cụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán.
- Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng
- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 9 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế
2. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính,...
3. Gương mặt sáng, tự tin, chủ động, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập ngân hàng thứ 5 đạt tổng tài sản 1 triệu tỷ VNĐ tại Việt Nam.
Rất nhiều kỳ thưởng hấp dẫn suốt cả năm: Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, Sinh nhật…
Đãi ngộ toàn diện: Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, Du lịch, phụ cấp con nhỏ, quà tặng sinh nhật, tứ thân phụ mẫu…
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và chủ động dành cho CBNV có kết quả công việc nổi bật
Tham gia các chương trình Đào tạo, Huấn luyện theo chuẩn quốc tế

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

