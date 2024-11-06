Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Briswell Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Briswell Co.,Ltd

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Briswell Co.,Ltd

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 115 Võ Văn Tần, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 4 Triệu

***Mục đích thực tập tại Công ty TNHH Briswell Việt Nam***
• Tháng đầu tiên, thực tập sinh sẽ được học về các kiến thức cơ bản về lập trình bằng việc sử dụng những web framework riêng biệt, quy trình phát triển phần mềm trong dự án và các quy tắc của Công ty từ người hướng dẫn.
• Tháng thứ hai, thực tập sinh làm dự án mẫu như một bài kiểm tra để có cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Ở dự án này, các phiên dịch viên sẽ tham gia để giải thích các thông số kỹ thuật và thực hiện test. Nó giống như là một tình huống phát triển thực tế ở Công ty.
• Phía Công ty đánh giá kết quả thực tập dựa các chỉ tiêu như: kỹ năng lập trình, kỹ năng tìm kiếm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội và chất lượng sản phẩm.
• Nếu thực tập sinh vượt qua kỳ đánh giá kết quả thực tập, phía Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng chính thức thuê nhân viên đó với mức lương ít nhất là $350 NET.
• Thống kê trong năm tài chính 2022 (từ tháng 10/2022 đến tháng 09/2023), đã có 11 thực tập sinh hoàn thành kỳ thực tập tại Công ty và có 6 thực tập sinh đã trở thành nhân viên chính thức tại Công ty.
*** Mô tả công việc ***
• Được BSE, Communicator giải thích spec dựa theo tài liệu thiết kế cơ bản để hiểu rõ yêu cầu.
• Từ tài liệu thiết kế cơ bản, hiểu rõ chi tiết cần lập trình và thiết kế các class.
• Thực hiện viết code.
• Review code dựa theo coding rule.
• Thực hiện unit test dựa trên check-list unit test.
• Báo cáo thời gian thực tế làm task của mình trên redmine.
• Xây dựng môi trường để phát triển.Thực Tập Lập Trình NodeJS (Intern Developer NodeJS)

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng/ kiến thức cần có cho vị trí Intern Nodejs
• Nắm được kiến thức nền tảng căn bản trong lập trình hướng đối tượng.
• Có kiến thức nền tảng HTML, CSS, Javascript, và biết 1 ngôn ngữ Server khác (PHP, C#, v.v...).
• Yêu thích và đam mê lập trình Nodejs.
• Có khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề.
• Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết với công việc và nâng cao kiến thức.
• Ngoại ngữ: có thể tìm hiểu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Tại Briswell Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ thực tập sinh: 4.000.000 VNĐ
* Thời gian thực tập: 2 tháng
* Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (nghỉ trưa: 11:30 - 12:30)
* Ngày nghỉ: Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết của Việt Nam.
* Hoạt động nâng cao kỹ năng:
• Có tổ chức lớp chuyên đề kỹ thuật IT trong công ty.
• Nhân viên công ty thân thiện, nếu có câu hỏi hay cần giúp đỡ thì mọi người sẽ hỗ trợ.
* Đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức:
• Du lịch công ty: 1 năm 1 lần.
• Event công ty: 1 tháng 1 lần.
• Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Briswell Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Briswell Co.,Ltd

Briswell Co.,Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 115-115A Võ Văn Tần - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-mon-khac-thu-nhap-den-4-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job262970
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất