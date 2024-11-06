Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc

***Mục đích thực tập tại Công ty TNHH Briswell Việt Nam***

• Tháng đầu tiên, thực tập sinh sẽ được học về các kiến thức cơ bản về lập trình bằng việc sử dụng những web framework riêng biệt, quy trình phát triển phần mềm trong dự án và các quy tắc của Công ty từ người hướng dẫn.

• Tháng thứ hai, thực tập sinh làm dự án mẫu như một bài kiểm tra để có cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Ở dự án này, các phiên dịch viên sẽ tham gia để giải thích các thông số kỹ thuật và thực hiện test. Nó giống như là một tình huống phát triển thực tế ở Công ty.

• Phía Công ty đánh giá kết quả thực tập dựa các chỉ tiêu như: kỹ năng lập trình, kỹ năng tìm kiếm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội và chất lượng sản phẩm.

• Nếu thực tập sinh vượt qua kỳ đánh giá kết quả thực tập, phía Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng chính thức thuê nhân viên đó với mức lương ít nhất là $350 NET.

• Thống kê trong năm tài chính 2022 (từ tháng 10/2022 đến tháng 09/2023), đã có 11 thực tập sinh hoàn thành kỳ thực tập tại Công ty và có 6 thực tập sinh đã trở thành nhân viên chính thức tại Công ty.

*** Mô tả công việc ***

• Được BSE, Communicator giải thích spec dựa theo tài liệu thiết kế cơ bản để hiểu rõ yêu cầu.

• Từ tài liệu thiết kế cơ bản, hiểu rõ chi tiết cần lập trình và thiết kế các class.

• Thực hiện viết code.

• Review code dựa theo coding rule.

• Thực hiện unit test dựa trên check-list unit test.

• Báo cáo thời gian thực tế làm task của mình trên redmine.

• Xây dựng môi trường để phát triển.Thực Tập Lập Trình NodeJS (Intern Developer NodeJS)

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng/ kiến thức cần có cho vị trí Intern Nodejs

• Nắm được kiến thức nền tảng căn bản trong lập trình hướng đối tượng.

• Có kiến thức nền tảng HTML, CSS, Javascript, và biết 1 ngôn ngữ Server khác (PHP, C#, v.v...).

• Yêu thích và đam mê lập trình Nodejs.

• Có khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề.

• Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết với công việc và nâng cao kiến thức.

• Ngoại ngữ: có thể tìm hiểu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Quyền Lợi

Mức lương hỗ trợ thực tập sinh: 4.000.000 VNĐ

* Thời gian thực tập: 2 tháng

* Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (nghỉ trưa: 11:30 - 12:30)

* Ngày nghỉ: Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết của Việt Nam.

* Hoạt động nâng cao kỹ năng:

• Có tổ chức lớp chuyên đề kỹ thuật IT trong công ty.

• Nhân viên công ty thân thiện, nếu có câu hỏi hay cần giúp đỡ thì mọi người sẽ hỗ trợ.

* Đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức:

• Du lịch công ty: 1 năm 1 lần.

• Event công ty: 1 tháng 1 lần.

• Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển

