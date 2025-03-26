Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
35 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A&B Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 35 - 60 Triệu
Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- More than 2 years of experience as a bridge engineer (BrSE) or related field
- Excellence communication in Japanese (N2 holder)
- English: Intermediate Level
- Good understanding of software development process with hands-on experience in programming skill
- Experience in working with low level design documents
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Commuting Allowances
- Meal Allowances
‐ Vietnamese compulsory insurances
- Tet Bonus (13 month)
- Salary review (Once a year)
- Health checkup (Once a year)
- Annual Leave
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
