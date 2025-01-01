Công việc Bất động sản

Hiện nay, tìm việc làm bất động sản đứng thứ 3 trong danh sách nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao trên thị trường. Trong đó, khu vực Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là những nơi tập trung làm bất động sản nhiều nhất. Mức lương đối với ngành bất động sản vô cùng hấp dẫn 50.000.000 VNĐ/tháng - không giới hạn.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm bất động sản

Thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục phát triển theo hướng nội nhập và có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực là cực lớn. Điều này được chứng minh qua số lượng chiêu mộ nhân tài trên các diễn đàn, trang tuyển dụng khi lên tới hàng nghìn tin mỗi tháng.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu nhân lực trung bình mỗi năm cần khoảng 310.000 – 330.000 chỗ làm việc. Đến năm 2025, người lao động tham gia vào thị trường việc làm bất động sản được đào tạo bài bản dự báo sẽ chiếm 87%. Do đó, nhân sự làm tìm việc làm bất động sản sẽ cần trang bị bằng cấp và chứng chỉ liên quan.

Nhu cầu nhân lực của việc làm bất động sản

Bất động sản là một ngành nghề rộng lớn với nhiều vị trí công việc khác nhau như:

Nhân viên Sale bất động sản

Telesales bất động sản

Nhân viên môi giới bất động sản

Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

Quản lý tài sản

Chuyên viên tư vấn đầu tư bất động sản

Quản lý văn phòng giao dịch Bất động sản

Giám sát dịch vụ tòa nhà

Ứng viên tham gia tuyển dụng việc làm ngành bất động sản khi có kiến thức, kỹ năng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và khả năng ngoại ngữ cùng sẽ đảm nhận nhiều vị trí tốt tại các tập đoàn, công ty đầu tư và kinh doanh, dịch vụ. Ngoài ra, nhân lực làm việc trong ngành bất động sản sở hữu kinh nghiệm dày dặn, am hiểu xu hướng thị trường còn có thể tự mở các công ty dịch vụ liên quan tới bất động sản. Bên cạnh đó, người lao động còn có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới đất đai và các ngân hàng hoặc tổ chức quỹ đầu tư, tài chính ở nhiều vị trí khác nhau.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm bất động sản

Theo báo Lao Động, mức lương ngành Bất động sản sẽ dao động khoảng từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuỳ thuộc vào vị trí, số năm kinh nghiệm và hoa hồng dự án mà mức thu nhập của việc làm bất động sản có thể lên tới 100.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức lương tham khảo của từng vị trí việc làm ngành bất động sản:

Việc làm Bất động sản Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Nhân viên môi giới bất động sản 15.000.000 – 50.000.000 Việc làm Chuyên viên thẩm định giá 12.000.000 – 40.000.000 Việc làm Quản lý dự án bất động sản 12.000.000 – 22.000.000 Nhân viên marketing bất động sản 10.000.000 – 50.000.000

3. Những việc làm ngành Bất động sản phổ biến

Việc làm bất động sản hiện là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng đứng thứ 3 trên thị trường lao động. Tuỳ từng vị trí mà yêu cầu trình độ, kỹ năng và mức lương của ngành bất động sản có sự khác biệt.

3.1. Nhân viên môi giới bất động sản

Nhân viên môi giới bất động sản đảm nhận vai trò là trung gian giữa người mua và người bán. Vị trí công việc này có số lượng tin đăng tuyển lên tới hàng bài đăng. Việc làm bất động sản ở vị trí nhân viên môi giới sẽ thực hiện các nhiệm vụ gồm:

Tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Khảo sát thị trường bất động sản.

Hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại khu vực phụ trách.

Tìm kiếm thêm nguồn khách hàng và sản phẩm để nâng cao thu nhập.

Đàm phán giá cả và lập các điều khoản hợp đồng, hoàn tất thủ tục mua bán.

Đăng tin trên các website rao bán Bất động sản và dẫn khách hàng đi xem nhà trực tiếp.

Chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ nhằm thiết lập mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Nhân viên môi giới bất động sản đảm nhận vai trò là trung gian giữa người mua và người bán

Để trở thành nhân viên môi giới bất động sản giỏi sẽ yêu cầu ứng viên có chứng chỉ hành nghề và nộp thuế theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, vị trí việc làm bất động sản này còn cần đáp ứng những yêu cầu khác như:

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục

Chịu được áp lực cao

Có khả năng làm việc việc nhóm, độc lập

Thành thạo vi tính văn phòng

Kiên trì siêng năng, tinh thần cầu tiến

Mức thu nhập của việc làm bất động sản với vị trí môi giới nằm trong top cao. Tổng thu nhập của vị trí việc làm này sẽ gồm lương cơ bản + phụ cấp + chiết khấu hoa hồng. Do đó, mức lương hàng tháng của nhân viên môi giới bất động sản sẽ dao động từ 15.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng. Đối với người dày dặn kinh nghiệm, sở hữu lượng khách hàng tiềm năng thì mức thu nhập còn có thể lên tới 100.000.000 VNĐ/tháng.

3.2. Chuyên viên thẩm định giá bất động sản

Chuyên viên thẩm định giá là một trong những vị trí tuyển dụng việc làm bất động sản nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động. Trên các trang tuyển dụng, vị trí chuyên viên thẩm định giá có đến hàng bài đăng. Công việc chính của một chuyên viên thẩm định giá gồm:

Trực tiếp thẩm định lại giá của những hợp đồng thuộc lĩnh vực bất động sản và các giá trị của doanh nghiệp.

Tiến hành ghi chép các bản báo cáo và đề xuất giải pháp về định giá.

Theo dõi và chịu trách nhiệm với những kết quả của báo cáo thẩm định giá đã làm.

Đề phòng các rủi ro trong thẩm định giá.

Bảo quản những sản phẩm định giá ở từng thời gian, giai đoạn.

Kiểm soát và quản lý những rủi ro của hồ sơ thẩm định giá.

Trên các trang tuyển dụng, vị trí chuyên viên thẩm định giá có đến hàng bài đăng

Để đảm nhận tốt chức vụ chuyên viên thẩm định giá thì người lao động phải tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành như Tài chính – ngân hàng, ngoại thương, Kinh tế, Bất động sản, Thẩm định giá và Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan khác. Đối với những ứng viên không theo chuyên ngành thẩm định giá sẽ cần có chứng chỉ do Sở xây dựng hoặc Bộ tài chính cấp.

Ngoài ra, việc làm bất động sản ở vị trí chuyên viên thẩm định giá sẽ cần đáp ứng yêu cầu kỹ năng như:

Có kỹ năng làm việc độc lập

Khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong công việc

Có tư duy lập kế hoạch và theo dõi giám sát

Kỹ năng quản lý công việc

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt

Chịu được áp lực công việc

Chuyên viên thẩm định giá là công việc có tiềm năng phát triển nghề nghiệp lớn khi thị trường đang “khát” nhân lực. Bởi vị trí việc làm bất động sản này ngày càng gia tăng khi hàng loạt cơ sở vật chất hạ tầng, cầu cống đường xá được triển khai và sẽ cần tới chuyên viên thẩm định giá để quyết định chi phí. Ngoài hoạt động trong các doanh nghiệp, chuyên viên thẩm định giá còn có thể làm việc tại những cơ quan chính phủ. Mức lương đối với chuyên viên thẩm định giá hiện nay nằm ở mức tương đối tốt khi dao động từ 12.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Quản lý dự án bất động sản

Quản lý dự án bất động sản là một trong những vị trí công việc thu hút người lao động bởi mức lương tốt, môi trường chuyên nghiệp và tiềm năng phát triển. Điều này được chứng minh qua những bảng tin tuyển dụng với hàng trăm bài đăng khác nhau. Công việc chính của quản lý dự án bất động sản gồm:

Thu thập thông tin các dự án, hồ sơ pháp lý dự án

Tìm hiểu Chủ đầu tư và đánh giá cơ hội đầu tư

Xây dựng các mối quan hệ với Chủ đầu tư để tham gia vào các gói dự án bất động sản

Xây dựng và lên kế hoạch bán hàng

Tiến hành nghiên cứu, đánh giá và tổng hợp chi tiết về thị trường bất động sản để đưa ra những đề xuất thúc đẩy kinh doanh của từng dự án

Đóng vai trò tham mưu trong hoạch định chiến lược kinh doanh và đưa ra những chính sách bán hàng cho từng giai đoạn, từng dự án

Làm việc với chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới thông tin, hình ảnh, chiến lược marketing và nội dung hợp đồng của dự án.

Triển khai các kế hoạch kinh doanh từng dự án

Giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

Đối chiếu, rà soát và thu hồi công nợ

Phối hợp cùng phòng Marketing lên kế hoạch và tổ chức các công tác PR, sự kiện, quảng bá, chương trình khuyến mãi.

Quản lý dự án bất động sản là một trong những vị trí công việc thu hút người lao động bởi mức lương tốt

Để đảm nhận tốt việc làm bất động sản vị trí quản lý dự án sẽ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản,… Ngoài ra, ứng viên cũng cần đáp ứng những yêu như:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án bất động sản.

Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán và nói chuyện trước đám đông.

Sử dụng thành thạo những công cụ tin học văn phòng như Power Point, Word, Excel.

Có khả năng nhận định và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Có kiến thức chuyên sâu về phân tích phương án và lập kế hoạch kinh doanh, đầu tư bất động sản.

Quản lý thời gian và công việc tốt.

Không chỉ có môi trường làm việc lý tưởng, khả năng thăng tiến nhanh chóng mà vị trí quản lý dự án bất động sản còn sở hữu mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 12.000.000 – 22.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt, với ứng viên kinh nghiệm dày dặn trong làm việc bất động sản và quy mô dự án mà có thể nhận được mức lương lên tới 40.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Nhân viên marketing mảng bất động sản

Hiện trên các diễn đàn, trang tuyển dụng trực tuyến thường xuyên xuất hiện hàng nghìn bài đăng tuyển dụng việc làm bất động sản vị trí nhân viên marketing. Công việc của một nhân viên marketing bất động sản sẽ bao gồm những nhiệm vụ sau:

Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo dự án bất động sản trên các kênh Digital như Google ads, Youtube ads, Facebook, Insta hoặc tiktok… theo từng sản phẩm.

Đảm nhận vai trò trợ lý cho giám đốc về mảng truyền thông – marketing.

Tìm hiểu, lựa chọn và tính toán hiệu quả của những công cụ, hạng mục kèm theo chi phí từng giai đoạn marketing cụ thể.

Lên ý tưởng cho từng chiến dịch truyền thông, sự kiện và quảng cáo.

Thực hiện các hạng mục material cho từng dự án gồm sản xuất phim ảnh 3D, TVC, salekits,...

Triển khai các hạng mục quảng cáo phát thanh, POSM, truyền hình, Outdoor,…

Giám sát các chiến dịch PR theo kế hoạch.

Tìm hiểu và đánh giá những từ khóa trong lĩnh vực bất động sản.

Theo dõi, phân tích số liệu và tối ưu các chiến dịch quảng cáo để đem lại kết quả theo đúng mục tiêu đề ra.

Lên ý tưởng landing page và tối ưu hóa landing page.

Thực hiện các báo cáo kết quả theo từng chiến dịch.

Mức lương đối với nhân viên marketing bất động sản dao động từ 10.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng

Đối với tuyển dụng việc làm bất động sản vị trí nhân viên marketing sẽ yêu cầu ứng viên tốt Cao đẳng, Đại học chuyên ngành, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc Báo chí. Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần có thêm những điểm sau:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí marketing.

Có kiến thức chuyên sâu về thị trường bất động sản.

Am hiểu về các dòng sản phẩm và phân khúc trên thị trường bất động sản.

Hiểu biết về những kênh truyền thông online, offline, PR.

Thành thạo các công cụ tin học văn phòng.

Có khả năng ngoại ngữ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Nhiệt tình, cẩn thận và trung thực.

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực tốt.

Mức lương đối với việc làm bất động sản vị trí nhân viên marketing được đánh giá tương đối hấp dẫn khi dao động từ 10.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng. Đối với ứng viên dày dặn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao thì ngoài mức thu nhập tốt thì có khả năng thăng tiến lên các vị trí cao như trưởng phòng hoặc giám đốc.

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm bất động sản nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm bất động sản tập trung phần lớn tại các thành phố có tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương hay Cần Thơ.

4.1. Tuyển dụng việc làm bất động sản tại TP.HCM

Hà Nội luôn nằm trong top có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại ngành bất động sản cao. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá - khoa học và công nghệ đứng đầu cả nước. Chính vì thế đã kéo sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị, dự án bất động sản được triển khai và xây dựng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm mua bất động sản tại thành phố này diễn ra vô cùng sôi động. Điều này đã mở ra cơ hội việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và việc bất động sản nói riêng.

Khu vực thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm trong top có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại ngành bất động sản cao

4.2. Tuyển dụng việc làm bất động sản tại Hà Nội

Việc làm tại Hà Nội cũng nằm nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao. Vốn là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - khoa học và xã hội cho nên Hà Nội có lượng dân cư đông đúc, nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trên địa bàn. Do đó, nhu cầu sử dụng nhân lực làm việc trong lĩnh vực bất động sản hiện nay là vô cùng lớn.

Điều này một phần là do chính sách phát triển kinh tế của chính phủ, sự quy hoạch rõ ràng và nhu cầu sử dụng bất động sản của người dân cao. Vì thế, hàng loạt khu đô thị và chung cư “mọc lên như nấm” nhằm đáp ứng nhu cầu cao của thị trường. Nhờ thế mà nhân lực làm việc liên quan tới bất động sản cũng vì vậy mà tăng theo.

4.3. Tuyển dụng việc làm bất động sản tại Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển dụng tại Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm thành phố có nhu cầu nhân lực làm việc trong ngành bất động sản. Nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng giữ vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã hội - an ninh và quốc phòng. Trong nhiều năm trở lại đây, Đà Nẵng tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao an sinh xã hội cho nên được xếp vào danh sách những thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam. Điều này đã góp phần giúp cho lĩnh vực bất động sản diễn ra sôi động hơn các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng được chính quyền quy hoạch và có định hướng rõ ràng trong việc sử dụng bất động sản. Cùng với đó là hàng loạt doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng như Sun Group, Vinhome,… và nhu cầu sử dụng bất động sản của người dân đã tạo ra việc làm lớn cho người lao động.

Mức lương dành cho việc làm liên quan tới bất động sản tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

4.4. Tuyển dụng việc làm bất động sản tại Bình Dương

Bình Dương có hàng loạt khu công nghiệp cùng tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc. Mật độ dân số đông của Bình Dương thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh thành và có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học thuộc top đầu do có nhiều người nhập cư sinh sống. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng bất động sản, Bình Dương xuất hiện nhiều khu đô thị và chung cư với vốn đầu tư khủng như Khu đô thị Đông An Tây, Compass One, Artisan Park,... Điều này kéo theo sự phát triển của thị trường việc làm tại Bình Dương cho ngành bất động sản.

Thị trường việc làm bất động sản tại Bình Dương diễn ra sôi động

4.5. Tuyển dụng việc làm bất động sản tại Cần Thơ

Cần Thơ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu bất động sản trong lẫn ngoài nước nhờ sự xuất hiện của “siêu dự án” Lô B - Ô Môn và Trung tâm nhiệt điện Ô Môn với số vốn lên tới 12 tỷ USD. Cần Thơ hiện có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và khu đô thị liên tiếp được ra mắt. Điều này mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn và việc làm đa dạng tại Cần Thơ, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm bất động sản

Việc làm ngành bất động sản hiện đang là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng và hấp dẫn với người lao động. Để làm việc tốt trong ngành này thì người lao động ngoài có những bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan sẽ cần trang bị những kỹ năng và đáp ứng yêu cầu như sau:

Kỹ năng giao tiếp là một trong những yêu cầu tối thiểu mà ứng viên cần có khi làm việc ngành bất động sản. Việc sử dụng ngôn từ, khéo léo thuyết phục khách hàng và chủ đầu tư sẽ giúp tạo dựng được sự tín nhiệm, thương hiệu trong công việc.

Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề đối với việc làm bất động sản là vô cùng quan trọng. Bởi ngành bất động sản sẽ phải làm việc với nhiều khách hàng và chủ đầu tư cho nên kỹ năng này đóng vai trò cốt lõi để đem lại thành công.

Nhân sự làm việc trong ngành bất động sản cũng phải có kiến thức và am hiểu về những quy định, pháp lý để nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan tới hợp đồng, bồi thường, chuyển nhượng,…

Có những kỹ năng phân tích thị trường liên quan đến xu hướng bất động sản nhằm chỉ ra những điểm nổi bật của từng sản phẩm. Bởi thị trường bất động sản thường không ổn định. Do vậy, nhân lực việc làm bất động sản cần có sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng nhanh để có thể nắm bắt xu hướng thị trường nhằm đưa ra những quyết định phù hợp.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng như Word, excel, powerpoint và các kênh Digital Marketing.

6. Thách thức trong ngành bất động sản

Ngành bất động sản là một trong những ngành nghề có mức thu nhập hấp hẫn, cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân lực làm việc trong ngành này phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi có hàng loạt công ty bất động sản xuất hiện. Với những “ông lớn” trong ngành bất động sản như Vinhome, Sun Group, Novaland, Ecopark hay CenGroup thường nhận được cơ hội tốt hơn nhờ những dự án hấp dẫn. Còn đối với những công ty bất động sản nhỏ lẻ sẽ phải tìm kiếm phân khúc khách hàng.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có đặc thù liên tục biến động. Do đó, nhân lực tham gia vào việc làm bất động sản bắt buộc phải trang bị những kỹ năng mềm như sự nhanh nhạy, phân tích và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, việc làm ngành bất động sản phải thường xuyên cập nhật sự thay đổi các văn bản và quy trình mới về Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Những điều này chính là thách thức đối với nhân lực ngành bất động sản.

Việc làm bất động sản là một trong những ngành nghề hấp dẫn với người lao động khi có nhu cầu tuyển dụng lớn, môi trường làm việc lý tưởng và mức lương cao. Đặc biệt, nhóm ngành nghề này có tiềm năng thăng tiến lên các vị trí cao khi sở hữu kinh nghiệm dày dặn và trình độ chuyên môn sâu rộng.