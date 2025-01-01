Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư xây dựng

-

Có 820 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hậu Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG MỘC AN CHÂU
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Keytech
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Keytech làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Keytech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Bnb
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Bnb làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Bnb
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Soilbuild Asset Management & Service Company Limited
Tuyển Kỹ sư xây dựng Soilbuild Asset Management & Service Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Soilbuild Asset Management & Service Company Limited
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX XD TM ĐẠI Á CHÂU
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SX XD TM ĐẠI Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SX XD TM ĐẠI Á CHÂU
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP VÀNG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOLEIL VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOLEIL VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOLEIL VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT
Hạn nộp: 11/09/2025
Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Phát Điện 3
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Phát Điện 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Phát Điện 3
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng luôn tăng cao do được đánh giá là nghề ổn định cùng mức thu nhập khá tốt. Mức lương trung bình ở vị trí công việc này dao động từ 10.000.000 -27.000.000 VNĐ/tháng tùy vị trí công việc và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng hiện nay

Kỹ sư xây dựng là người có trách nhiệm tư vấn, thiết kế và quản lý giám sát để đảm bảo tiến độ xây dựng diễn ra đúng kế hoạch có chất lượng tốt nhất. Đa phần những người làm kỹ sư xây dựng cần phải tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, có kinh nghiệm làm việc thuộc lĩnh vực xây dựng.

Do sự phát triển đô thị hóa tại Việt Nam tăng nhanh trong vài năm gần đây nên đời sống được cải thiện, nhu cầu về xây dựng ngày càng tăng cao. Theo nghiên cứu thì nhu cầu tuyển dụng các việc làm ngành xây dựng tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế, chính vì thế bạn nào đang có ý định theo đuổi ngành xây dựng thì đó là quyết định đúng đắn. Trong ngành xây dựng có nhiều vị trí khác nhau, tuyển dụng kỹ sư xây dựng luôn gia tăng, thu hút nhiều ứng viên nộp hồ sơ xin việc.

Báo cáo đánh giá của Tổng hội Xây dựng Việt Nam về nguồn lực ngành Xây dựng, cả nước có hơn 7 triệu lao động đang làm việc trong ngành Xây dựng. Nhiều chuyên gia cho rằng, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng sẽ tăng thêm khoảng 400.000 - 500.000 lao động mỗi năm.

Đồng thời, theo thống kê của Trung tâm Dự báo khối ngành Xây dựng - Kiến trúc đang là ngành thu hút nhiều nhân lực chiếm 4% (khoảng 11.000 người/năm) tổng nhu cầu nhân lực mỗi năm chỉ riêng TP.HCM. Dự kiến đến cuối năm 2025, Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mở ra cơ hội nhiều cho người lao động Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong các hoạt động lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, dệt may và chế biến thực phẩm,... Do đó, có thể nhận định ngành kỹ sư xây dựng cơ hội việ vô cùng rộng mở cho các bạn trẻ hiện nay.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng ngày càng tăng cao theo đánh giá của Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng ngày càng tăng cao theo đánh giá của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư xây dựng

Hiện nay, nhà đầu tư và chủ dự án công trình đều có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng có trình độ chuyên môn cao tùy thuộc vào các vị trí công việc, khu vực tuyển dụng và dự án. Mức lương trung bình có thể thay đổi như sau:

Mức lương theo vị trí

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư kết cấu công trình xây dựng

15.000.000 - 18.000.000

Kỹ sư xây dựng giám sát thi công

17.000.000 - 23.000.000

Kỹ sư xây dựng hoàn thiện công trình

15.000.000 - 20.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư Cầu đường

18.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư Dân Dụng

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư Hạ Tầng

20.000.000 - 27.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của một kỹ sư xây dựng

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng đảm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau như lên kế hoạch dự án, chỉ đạo và giám sát các khâu xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu,...với các việc làm cụ thể như sau:

  • Quản lý các công việc thiết kế công trình xây dựng:

Thiết kế xây dựng là khâu quan trọng đối với bất kì công trình xây dựng trước khi được thực hiện thi công. Do vậy, các kỹ sư xây dựng cần có trách nhiệm tiếp nhận các mẫu thiết kế từ bộ phận chuyên môn, đưa ra những ý kiến, tư vấn và đồng thời yêu cầu điều chỉnh lại các bản thiết kế khi cần thiết.

  • Khảo sát, phân tích các dữ liệu các công trình xây dựng:

Các công trình xây dựng cần phải được khảo sát và phân tích kỹ lưỡng các địa điểm cũng như các yếu tố liên quan xem phù hợp để tiến hành xây dựng theo mẫu thiết kế. Cụ thể, các kỹ sư cần đo đạc kỹ lưỡng các dữ liệu, các thông số liên quan đến mặt bằng, đất đai cũng như điều kiện khí hậu.

  • Giám sát, thúc đẩy quá trình thi công cho kịp tiến độ dự án

Kỹ sư xây dựng đảm nhiệm công việc giám sát quá trình thi công trình, giám sát hiện trường xây dựng, cùng bộ phận khác nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc sao cho kịp với tiến độ kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, cần hường xuyên cập nhật, ghi chép nhật ký thi công để nắm bắt được tình hình thực hiện công việc như thế nào rồi báo cáo lên cấp trên.

  • Đánh giá vấn đề rủi ro và phương án dự phòng

Trong quá trình thực thi công trình sẽ gặp phải các vấn đề rủi ro, nguy hiểm không thể lường trước được. Chính vì thế, các kỹ sư xây dựng phải tìm hiểu, đánh giá về các vấn đề đó dựa trên thực tế các yếu tố liên quan.

  • Xử lý các sự cố phát sinh khi thi công dự án công trình

Kỹ sư xây dựng có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và phát hiện các vấn đề, sự cố trong quá trình làm việc có liên quan đến công nhân, bộ phận liên quan hoặc các vấn đề đối với công trình dự án để xử lý kịp thời, đặc biệt là các sự cố về tai nạn lao động trong khi làm việc.

  • Quản lý đội ngũ nhân công, cấp cấp dưới khi triển khai dự án

Kỹ sư xây dựng giám sát toàn bộ đội ngũ công nhân và một số bộ phận thuộc cấp dưới trong suốt quá trình làm việc.Từ đó, đánh giá năng suất làm việc của từng nhân viên để có sự điều chỉnh phù hợp.

Các kỹ sư xây dựng có thể đề xuất khen thưởng đối với những người làm tốt và ngược lại cũng có quyền được phê bình đối với các nhân viên làm việc chưa hiệu quả cần điều chỉnh, thay đổi để đáp ứng với yêu cầu công việc đã đề ra.

Kỹ sư xây dựng có những vai trò và nhiệm vụ khác nhau trong dự án
Kỹ sư xây dựng có những vai trò và nhiệm vụ khác nhau trong dự án

4. Lĩnh vực làm việc của kỹ sư xây dựng phổ biến hiện nay

Ngành xây dựng đa dạng các vị trí công việc đặc biệt nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng ở các lĩnh vực cầu đường, dân dụng và hạ tầng có xu hướng tăng cao do sự phát triển kinh tế đất nước. Dưới đây là một số đặc điểm:

4.1. Tuyển dụng Kỹ sư Cầu đường

Tuyển dụng kỹ sư cầu đường cho các dự án hạ tầng giao thông lớn như tuyến đường cao tốc, cầu vượt, hầm chui đang được chú trọng, đặc biệt tại khu vực đô thị lớn và các khu vực đang phát triển.

Các vị trí tuyển dụng kỹ sư cầu đường yêu cầu chuyên môn về thiết kế, thi công, và giám sát công trình giao thông.

Các dự án nổi bật đã hoàn thiện đó là: Cao tốc Bắc - Nam, Cầu Nhật Tân ( Hà Nội) và Hầm Thủ Thiêm (TP.HCM).

Tuyển dụng kỹ sư cầu đường cho các dự án hạ tầng giao thông lớn
Tuyển dụng kỹ sư cầu đường cho các dự án hạ tầng giao thông lớn

4.2. Tuyển dụng Kỹ sư Dân Dụng

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng dân dụng tăng cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM,..nơi có sự phát triển mạnh về bất động sản, các trung tâm thương mại và những công trình công cộng.

Các vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực này kỹ sư giám sát thi công xây dựng, kỹ sư kết cấu công trình.

Các dự án nổi bật mà kỹ sư xây dựng trong lĩnh vực này đạt được: Dự án Vinhomes Smart City, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình,..

4.3. Tuyển dụng Kỹ sư Hạ Tầng

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng hạ tầng tăng cao sự quan tâm đến phát triển bền vững và hạ tầng xanh. Đặc biệt chú trọng tham gia đầu tư các dự án phát triển khu đô thị mới, khu công nghiệp và các dự án thoát nước, xử lý rác thải.

Tuyển dụng kỹ sư hạ tầng tăng cao vào dự án phát triển bền vững và hạ tầng xanh
Tuyển dụng kỹ sư hạ tầng tăng cao vào dự án phát triển bền vững và hạ tầng xanh

5. Việc làm của kỹ sư xây dựng phổ biến hiện nay

Ngành xây dựng hiện nay có đa dạng các vị trí công việc, mỗi vị trí sẽ đảm nhiệm vai trò và công việc khác nhau. Dưới đây là các vị trí tuyển dụng kỹ sư xây dựng phổ biến nhất hiện nay:

5.1. Kỹ sư kết cấu công trình xây dựng

Kỹ sư công trình làm việc ở vị trí này được đánh giá có vai trò quan trọng nhất trong dự án bởi vì nó được coi là dữ liệu quan trọng ảnh hưởng tớii chất lượng thi công. Dưới đây là mô tả công việc:

  • Phân tích, tính toán và thiết kế kết cấu dự án công trình xây dựng

  • Đánh giá khả năng chịu lực, độ bền của kết cấu như tải trọng, môi trường.

  • Tư vấn kỹ thuật đối với quá trình thi công và điều chỉnh thiết kế khi cần thiết.

  • Làm việc với các kiến trúc sư, kỹ sư điện và kỹ sư nước để đồng nhất cho việc thi công.

Kỹ năng cần có:

  • Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế về kết cấu.

  • Kiến thức vững chắc về cơ học kết cấu và vật liệu xây dựng.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đặc biệt biết Tiếng Anh.

Kỹ sư kết cấu xây dựng đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất trong các dự án
Kỹ sư kết cấu xây dựng đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất trong các dự án

5.2. Kỹ sư giám sát thi công

Trong dự án, các vị trí kỹ sư giám sát thi công có nhiệm vụ trong việc quản lý chất lượng triển khai công trình đã lên kế hoạch từ trước. Dưới đây là mô tả công việc của việc làm kỹ sư xây dựng giám sát thi công:

  • Trực tiếp giám sát và kiểm tra tiến độ thi công để đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

  • Giám sát chất lượng vật liệu, các kỹ thuật đúng với tiêu chuẩn thiết kế.

  • Kiểm tra các biện pháp an toàn lao động tại công trường.

  • Lập báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh tới cấp trên.

Kỹ năng cần có:

  • Kiến thức về quản lý dự án, xây dựng quy trình thi công.

  • Sử dụng các phần mềm quản lý như MS Project, Primavera.

  • Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc và xử lý tình huống phát sinh.

  • Phối hợp hiệu quả cùng với đội ngũ công nhân, nhà thầu và khách hàng.

5.3. Kỹ sư hoàn thiện công trình

Đối với vị trí việc làm này cũng là người chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ các khâu của công trình để đảm bảo không bị sai sót trước khi bàn giao cho phía khách hàng. Công việc cụ thể như sau:

  • Thực hiển giám sát toàn bộ các hạng mục hoàn thiện như nội thất, ngoại thất và hệ thống điện nước.

  • Đảm bảo chất lượng hạng mục hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thiết kế và thẩm mỹ.

  • Chuẩn bị tài liệu bàn giao và hỗ trợ chủ đầu tư nghiệm thu các hạng mục công trình.

Kỹ năng cần có:

  • Có kiến thức về vật liệu xây dựng và kỹ thuật hoàn thiện.

  • Phát hiện lỗi các khâu khi hoàn thiện việc thi công và đưa ra giải pháp khắc phục.

  • Điều phối công việc trực tiếp với nhà thầu cho các hạng mục.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kỹ sư xây dựng

Có thể thấy, bất kể với dự án công trình xây dựng nào thì việc làm kỹ sư xây dựng là vị trí không thể thiếu đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng cần thiết. Do đó, để ứng tuyển vào vị trí này không phải là điều dễ dàng, các ứng viên cần đáp ứng được các tiêu chí cụ thể như sau:

  • Yêu cầu tốt nghiệp từ hệ đại học trở lên thuộc ngành về xây dựng, có kinh nghiệm ít nhất từ 1 – 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.

  • Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế, quản lý xây dựng chất lượng công trình xây dựng.

  • Sử dụng thành tạo các công cụ và các phần mềm thiết kế phục vụ tốt công việc như là AutoCad, Civil 3D,....

  • Có kỹ năng sơ cứu cho người gặp tai nạn nếu gặp tình huống phát sinh có liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người.

  • Cần có khả năng quản lý, tổ chức và sắp xếp công việc tốt.

  • Kỹ năng giao tiếp, trình độ tiếng Anh là một lợi thế đối với vị trí kỹ sư xây dựng để có thể dễ dàng trao đổi làm việc với chủ thầu dự án.

  • Cần có khả năng chịu được áp lực công việc bởi nghề này sẽ khá vất vả, khối lượng công việc lớn.

Mỗi vị trí công việc kỹ sư xây dựng phải có kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng cần thiết
Mỗi vị trí công việc kỹ sư xây dựng phải có kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng cần thiết

7. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư xây dựng nhiều nhất

Kỹ sư xây dựng là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều khu vực trên cả nước. Sự phát triển của các dự án hạ tầng giao thông, đô thị mới và công trình công nghiệp đã tạo cơ hội lớn tuyển dụng nhân lực. Đặc biệt, tại các thành phố lớn đó là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,...mỗi khu vực đều mang lại những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, phù hợp với kỹ năng và chuyên môn của kỹ sư xây dựng.

Khu vực tuyển dụng kỹ sư xây dựng tập trung tại các thành phố lớn
Khu vực tuyển dụng kỹ sư xây dựng tập trung tại các thành phố lớn

7.1. Tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại TP HCM

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư tại TP HCM do sự phát triển nền kinh tế tại đây kéo theo hàng loạt dự án xây dựng lớn như bất động sản cao cấp, đường cao tốc, và cơ sở hạ tầng đô thị.

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, Bình Chánh và các dự án giao thông trọng điểm như Metro. Chính vì thế, các vị trí có nhu cầu tuyển dụng nhiều như: Kỹ sư thiết kế kết cấu, Kỹ sư giám sát thi công tập trung ở các khu đô thị cao cập thuộc Quận 1,2, quận Bình Tân,..

7.2. Tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại Đà Nẵng

TP Đà Nẵng là nơi phát triển mạnh về du lịch nên có nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn và khu đô thị ven biển, mở rộng sân bay Đà Nẵng và đường vành đai nên cần nhiều tới các kỹ sư trong ngành xây dựng. Các vị trí tuyển dụng nhiều như: Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng, Kỹ sư giám sát hạ tầng đô thị, Kỹ sư hoàn thiện nội thất công trình. Tập trung tuyển dụng tại các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn,..

7.3.Tuyển dụng kỹ sư xây dựng Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế và giao thông của Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhiều dự án liên quan tới hạ tầng như cầu, đường cao tốc, và khu công nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư giám sát công trình cầu đường, Kỹ sư quản lý dự án dân dụng, Kỹ sư kết cấu hạ tầng ngày một gia tăng.

7.4.Tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội là thu đô của cả nước nên phát triển kinh tế và các công trình dự án lớn. Đặc biệt, đầu tư vào các dự án đường sắt đô thị, đường vành đai, và khu đô thị phía Tây.

Sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp và dự án nhà ở xã hội. Chính vì thế, các vị trí việc làm tuyển dụng nhiều đó là: Kỹ sư thiết kế hạ tầng giao thông, Kỹ sư giám sát thi công đô thị, Kỹ sư giám sát thi công dự án công cộng.

Thành phố Hà Nội có nhiều các công trình dự án lớn
Thành phố Hà Nội có nhiều các công trình dự án lớn

7.5.Tuyển dụng kỹ sư xây dựng Bà Rịa- Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là khu vực tập trung vào phát triển các cảng biển, nhà máy lọc dầu, và khu công nghiệp, khu du lịch ven biển và resort cao cấp. Các vị trí tuyển dụng việc làm đó là: Kỹ sư kết cầu xây dựng khu công nghiệp, Kỹ sư quản lý dự án cầu cảng, Kỹ sư hoàn thiện công trình du lịch.

7.6. Tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại Nghệ An

Nghệ An là một tỉnh ven biển gần vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam. Tại tỉnh này, đẩy mạnh vào phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và các dự án phát triển đô thị tại TP. Vin, đồng thời có nhiều dự án cầu đường và cảng biển. Các dự án liên quan đến ngành xây dựng khiến việc cần nguôn nhân lực cho vị trí kỹ sư cang nhiều: Kỹ sư giám sát thi công, Kỹ sư kết cấu công trình giao thông.

7.7. Tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại Bình Định

Tỉnh Bình Định đang trở thành trung tâm thu hút nguồn nhân lực kỹ sư xây dựng nhờ sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, và du lịch, đặc biệt là thành phố Quy Nhơn.

Thành phố Quy Nhơn có hàng loạt dự án resort, khách sạn cao cấp như FLC Quy Nhơn, Maia Resort Quy Nhơn, và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Chính vì thế, cần một nguồn lực nhân sự lớn trong ngành xây dựng, đặc biệt là vị trí kỹ sư. Các việc làm tuyển nhiều như: Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, Kỹ sư giám sát thi công dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư xây dựng hạ tầng giao thông (đường, cầu),..

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng ở Quy Nhơn càng nhiều do phát triển lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, và du lịch
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng ở Quy Nhơn càng nhiều do phát triển lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, và du lịch

8. Phân biệt giữa kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư

Kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư đều là những ngành nghề quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, hai vị trí ngành nghề này đảm nhiệm vai trò khác nhau trong quá trình thiết kế và hoàn thiện một công trình.

Tiêu chí

Kỹ sư xây dựng

Kiến trúc sư

Vai trò chính

  • Tính toán, thiết kế kết cấu và đảm bảo sự an toàn kỹ thuật cho công trình.

  • Giám sát thi công, quản lý dự án và tối ưu hóa chi phí xây dựng.

  • Thiết kế kiến trúc và không gian của công trình.

  • Tạo ra các giải pháp sáng tạo để đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và công năng.

Phạm vi công việc

  • Tập trung vào kết cấu (nền móng, cột, dầm, sàn).

  • Hỗ trợ kỹ thuật trong các dự án xây dựng lớn như cầu, đường, nhà cao tầng.

Làm việc với hình dáng, màu sắc, vật liệu, ánh sáng để định hình không gian sống và làm việc.

Chuyên môn

Kiến thức về vật liệu xây dựng, cơ học kết cấu, động lực học và an toàn kỹ thuật.

Kiến thức về thẩm mỹ, nghệ thuật, tâm lý không gian và văn hóa.

Công cụ làm việc

Phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, SAP2000, ETABS, Revit Structure.

Phần mềm thiết kế: AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, 3ds Max.

Môi trường làm việc

  • Thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát và kiểm tra thi công.

  • Làm việc tại văn phòng để thực hiện tính toán và thiết kế kết cấu.

  • Làm việc tại văn phòng để lên ý tưởng và bản vẽ thiết kế.

  • Đôi khi đến công trường để phối hợp với các kỹ sư và chủ đầu tư.

Mục tiêu công việc

Đảm bảo công trình bền vững, an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo công trình đẹp, phù hợp nhu cầu sử dụng và thẩm mỹ.

Học vấn

Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật công trình.

Chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Khả năng sáng tạo

Ít tập trung vào sáng tạo thẩm mỹ, ưu tiên sự chính xác và logic.

Yêu cầu cao về sáng tạo để thiết kế công trình độc đáo và đẹp mắt.

Mức lương (tham khảo)

Lương dao động từ 12.000.000- 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy kinh nghiệm và quy mô dự án.

Lương dao động từ 10.000.000 - 27.000.000 VNĐ/tháng, tùy dự án và khả năng sáng tạo.
Sự khác biệt giữa kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư
Sự khác biệt giữa kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư

9. Các trường đào tạo việc làm kỹ sư xây dựng nhiều nhất

Dưới đây là thông tin về các trường đào tạo kỹ sư xây dựng nổi bật nhất tại Việt Nam:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí (2024)

Hà Nội

Đại học Xây dựng Hà Nội

Kỹ sư xây dựng

A00, A01

23 - 26

14 - 20 triệu đồng/năm

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng, Xây dựng dân dụng

A00, A01, D07

21 - 25

15 - 22 triệu đồng/năm

Đại học Giao thông Vận tải

Kỹ thuật xây dựng cầu đường

A00, A01

20 - 24

13 - 18 triệu đồng/năm

TP.HCM

Đại học Kiến trúc TP.HCM

Xây dựng, Kỹ thuật công trình

A00, A01, D01

22 - 26

18 - 22 triệu đồng/năm

Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở TP.HCM)

Kỹ thuật xây dựng cầu đường

A00, A01

19 - 23

14 - 18 triệu đồng/năm

Đà Nẵng

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng,

A00, A01

23 - 27

18 - 25 triệu đồng/năm

Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

19 - 22

12 - 15 triệu đồng/năm

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00, A01

16 - 20

11 - 14 triệu đồng/năm

Nghệ An

Đại học Vinh

Kỹ thuật xây dựng dân dụng

A00, A01

16 - 19

10 - 14 triệu đồng/năm

Bình Định

Đại học Quy Nhơn

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

16 - 20

9 - 12 triệu đồng/năm


Ngành kỹ sư xây dựng tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt là tuyển dụng kỹ sư xây dựng tại các khu vực trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định và nhiều tỉnh thành khác. Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, đô thị hóa, và các dự án công nghiệp đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập khá tốt cho các kỹ sư hiện nay.