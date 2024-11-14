Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 276 Lê Văn Sỹ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý tài sản, kho CCDC làm việc tại Văn phòng và các cửa hàng

Quản lý các thiết bị máy móc( máy lạnh, máy in,...)

Quản lý và lưu trữ các hóa đơn chứng từ, hợp đồng liên quan mua bán, thuê mượn các cơ sở vật chất của Công ty.

Kiểm tra xuất nhập tồn kho CCDC

Lên kế hoạch mua sắm các thiết bị đồ dùng của Văn phòng và cửa hàng

Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, Sửa chữa theo định kỳ

Tiếp các đoàn thanh tra PCCC,...

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế, và các chuyên ngành khác có liên quan,...

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm với vị trí hành chánh

Nhanh nhẹn, nhạy bén, có kỹ năng xử lý tình huống

Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm về kho hoặc các chuỗi cửa hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh của công ty

BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng

Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin