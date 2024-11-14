Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 276 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Quản lý tài sản, kho CCDC làm việc tại Văn phòng và các cửa hàng
Quản lý các thiết bị máy móc( máy lạnh, máy in,...)
Quản lý và lưu trữ các hóa đơn chứng từ, hợp đồng liên quan mua bán, thuê mượn các cơ sở vật chất của Công ty.
Kiểm tra xuất nhập tồn kho CCDC
Lên kế hoạch mua sắm các thiết bị đồ dùng của Văn phòng và cửa hàng
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, Sửa chữa theo định kỳ
Tiếp các đoàn thanh tra PCCC,...
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế, và các chuyên ngành khác có liên quan,...
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm với vị trí hành chánh
Nhanh nhẹn, nhạy bén, có kỹ năng xử lý tình huống
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm về kho hoặc các chuỗi cửa hàng
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm với vị trí hành chánh
Nhanh nhẹn, nhạy bén, có kỹ năng xử lý tình huống
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm về kho hoặc các chuỗi cửa hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh của công ty
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng
Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh của công ty
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng
Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI