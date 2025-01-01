Tất cả địa điểm
Công việc Hành chính nhân sự

-

Có 822 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Han Global
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Han Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
Công ty TNHH Han Global
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EPICGOLD
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EPICGOLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EPICGOLD
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐẠI NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐẠI NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc
Hạn nộp: 13/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á)
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á)
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty TNHH Venesa
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu JOYBIT
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TAEHUI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COCOTREE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COCOTREE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NUGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH NUGYM
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SUKAVINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUKAVINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Sundat Crop Science làm việc tại Đồng Nai thu nhập 470 - 590 USD Công Ty TNHH Sundat Crop Science
470 - 590 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần TCR Distributing
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần Zholding
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm