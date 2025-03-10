Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LUẬT DUNG & CỘNG SỰ làm việc tại Bình Phước thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 52C Đường số 19, P. Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng qua các Kênh: Email, Hotline, Fanpage, Website, Group Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube,... và các nền tảng Mạng xã hội khác.

Quản trị và vận hành các Kênh Marketing của Công ty.

Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục Đăng ký doanh nghiệp, Thay đổi thông tin doanh nghiệp, Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (VD: bảo hộ độc quyền nhãn hiệu).

Soạn thảo và gửi Hợp đồng dịch vụ (theo Mẫu có sẵn), Đề nghị thanh toán, Xác nhận hoàn thành công việc,... cho Khách hàng và là đầu mối giữa Bộ phận Pháp lý soạn thảo hồ sơ của Công ty với Khách hàng.

Các công việc có liên quan đến chuyên môn khác theo phân công của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên CĐ/ĐH vừa tốt nghiệp thuộc các Ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Luật (và có mong muốn làm về Kinh doanh) hoặc các Chuyên ngành tương tự.

Sắp xếp được để đảm bảo thời gian làm việc tối thiểu 8 giờ/ ngày, từ Thứ 2 - Thứ 6.

Có thể phát sinh đi công tác trong một buổi/một ngày trong phạm vi Tp. HCM và Bình Dương.

Chính trực, kỷ luật, có trách nhiệm với công việc và luôn có tinh thần ham học hỏi.

Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, mềm dẻo xử lý tình huống.



Tại CÔNG TY TNHH LUẬT DUNG & CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo thỏa thuận.

Hoa hồng cao từ 5 - 15%/ Giá trị Hợp đồng dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT).

Phỏng vấn online, làm việc từ xa, thời gian rất linh hoạt.

Được training kỹ năng kinh doanh dịch vụ hồ sơ pháp lý.

Hỗ trợ xác nhận làm việc, thực tập nhằm năng cao cơ hội việc làm sau này.

Đội ngũ Luật sư, Chuyên viên, Nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, hòa đồng và tâm huyết với nghề.

