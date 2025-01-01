Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC là công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh trực tuyến và đào tạo tiếng Anh trực tiếp. Những chương trình giáo dục của KSC nổi bật ở chất lượng đào tạo và tính ứng dụng công nghệ hiện đại thuận tiện cho học viên, giúp học viên cải thiện khả năng tiếng Anh một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi đã cho ra đời các website đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp như: English4u.com.vn và Alokiddy.com.vn. English4u.com.vn là website dạy tiếng Anh trực tuyến với các chương trình giảng dạy đáp ứng Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC là công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh trực tuyến và đào tạo tiếng Anh trực tiếp. Những chương trình giáo dục của KSC nổi bật ở chất lượng đào tạo và tính ứng dụng công nghệ hiện đại thuận tiện cho học viên, giúp học viên cải thiện khả năng tiếng Anh một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi đã cho ra đời các website đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp như: English4u.com.vn và Alokiddy.com.vn. English4u.com.vn là website dạy tiếng Anh trực tuyến với các chương trình giảng dạy đáp ứng Xem thêm

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Hạn nộp: 19/05/2026

Hà Nội
8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

