Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Bình Dương ...và 63 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
GIAI ĐOẠN 1: LÀM QUEN VỚI VIDEO VÀ CÔNG CỤ DỰNG
GIAI ĐOẠN 2: THỰC HÀNH VIDEO EDITING CHO DỰ ÁN THẬT
GIAI ĐOẠN 3: ĐỊNH HÌNH SỰ NGHIỆP VIDEO EDITOR
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI