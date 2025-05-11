Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2026
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương ...và 63 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

GIAI ĐOẠN 1: LÀM QUEN VỚI VIDEO VÀ CÔNG CỤ DỰNG
GIAI ĐOẠN 2: THỰC HÀNH VIDEO EDITING CHO DỰ ÁN THẬT
GIAI ĐOẠN 3: ĐỊNH HÌNH SỰ NGHIỆP VIDEO EDITOR

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia, Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

