Tuyển Quản Lý thu nhập 13 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng
Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 259 An Phú Đông 3 KP5 P. An Phú Đông Q12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
Có Kinh nghiệm Quản lý căn tin (quản lý căn tin bệnh viện, suất ăn công nghiệp trường học, nhà hàng,...)
Từng quản lý bếp, có kinh nghiệm 2 năm trở lên
Hoặc tự kinh doanh bếp
Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, từ thứ 2 - đến thứ 7, CN nghỉ
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên : Nữ
Biết cách sắp xếp, lên kế hoạch cho công việc đáp ứng phục vụ khách hàng, bệnh nhân
Bằng cấp: Trung cấp nghề
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 13tr/tháng + Thưởng theo lợi nhuận + cơn trưa tại căn tin
Sau thử việc, tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
