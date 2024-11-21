Tuyển Quản Lý thu nhập 13 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259 An Phú Đông 3 KP5 P. An Phú Đông Q12, Quận 12, Quận 12

Có Kinh nghiệm Quản lý căn tin (quản lý căn tin bệnh viện, suất ăn công nghiệp trường học, nhà hàng,...)

Từng quản lý bếp, có kinh nghiệm 2 năm trở lên

Hoặc tự kinh doanh bếp

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, từ thứ 2 - đến thứ 7, CN nghỉ

Ưu tiên : Nữ

Có kinh nghiệm 2 năm

Biết cách sắp xếp, lên kế hoạch cho công việc đáp ứng phục vụ khách hàng, bệnh nhân

Bằng cấp: Trung cấp nghề

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13tr/tháng + Thưởng theo lợi nhuận + cơn trưa tại căn tin

Thử việc 2 tháng 85%,

Sau thử việc, tham gia BHXH theo quy định nhà nước

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

