Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai ...và 18 địa điểm khác, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Định nghĩa kênh Bán hàng trực tiếp (Shipcode):

Chào bán trực tiếp cho Khách hàng không qua NPP bao gồm: Đại lý, cửa hàng, horeca hay B2B,..

Chính sách bán hàng đồng nhất trên toàn quốc, công ty phụ trách giao hàng trực tiếp sau khi nhận đơn và thu tiền thông qua các đơn vị giao hàng chuyên nghiệp Viettel Post, Nhất Tín,…

Chính sách cộng tác thành 2 cấp: Nhân viên và Team Leader. Sẽ phát triển thêm theo nhu cầu.

Công việc của Team Leader:

Tuyển dụng và đào tạo lực lượng nhân viên tại khu vực quản lý mục tiêu

Tìm kiếm phát triển đại lý trong khu vực, mở rộng hệ thống theo chính sách hoặc tự vận dụng

Xử lý các tình huống phát sinh ngoài thị trường

Triển khai các hoạt động trade marketing theo kế hoạch từ công ty

Được quyền tự phân bổ doanh số địa bàn

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong vai trò GSBH trong lĩnh vực FMCG

Am hiểu thuộc tính địa lý khu vực và có kinh nghiệm phát triển thị trường

Am hiểu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong khu vực của mình

Tinh thần học hỏi - cầu tiến - trung thực

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương theo mức doanh số. Lên đến 7% tổng doanh số toàn Team quản lý

Được tạm ứng hàng tháng trước kỳ lương

Được đóng BHXH theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.