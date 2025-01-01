Công việc Trưởng nhóm kinh doanh

Việc làm Trưởng nhóm kinh doanh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Mức lương từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, cùng cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, là cơ hội lý tưởng cho những ai đam mê lãnh đạo và phát triển doanh thu

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng nhóm kinh doanh

Trưởng nhóm kinh doanh là vị trí quản lý cấp trung, chịu trách nhiệm điều hành, phát triển đội ngũ bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu và phát triển thị trường của công ty. Vai trò của Trưởng nhóm kinh doanh không chỉ là xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng mà còn bao gồm việc phát triển năng lực cho nhân viên, tạo động lực và duy trì một môi trường làm việc hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh hiện nay đang tăng cao, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một vị trí đòi hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm làm việc nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những người có khả năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng tốt. Từ vị trí Trưởng nhóm kinh doanh, bạn có thể tiến tới các vị trí quản lý cấp cao hơn như Giám đốc kinh doanh hoặc Giám đốc chi nhánh.

Trưởng nhóm kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều hành, phát triển đội ngũ bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu của công ty

2. Mức lương trung bình của Trưởng nhóm kinh doanh

Theo Job3s tìm hiểu, thu nhập trung bình của Trưởng nhóm kinh doanh dao động từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực, kinh nghiệm cũng như quy mô công ty. Trên thực tế, mức lương này thường có sự thay đổi đáng kể giữa các ngành nghề, với một số vị trí yêu cầu kỹ năng đặc thù hoặc có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trên thị trường. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo của các vị trí Trưởng nhóm kinh doanh phổ biến:

Việc làm trưởng nhóm kinh doanh Mức lương dao động (VNĐ/ tháng) Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng nhóm kinh doanh phần mềm 18.000.000 - 30.000.000 Trưởng nhóm kinh doanh thị trường 20.000.000 - 35.000.000

3. Những việc làm Trưởng nhóm kinh doanh phổ biến hiện nay

Trưởng nhóm kinh doanh là vị trí quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực, giúp quản lý và điều phối các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Dưới đây là ba trong số các việc làm Trưởng nhóm kinh doanh phổ biến hiện nay, phù hợp với nhu cầu và sự phát triển mạnh mẽ của thị trường.

3.1. Việc làm Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm

Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm là người dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh trong việc phát triển các sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng tiềm năng.

Mô tả công việc:

Tổ chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và thúc đẩy doanh số.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng tiềm năng.

Công việc này không chỉ yêu cầu kiến thức về các sản phẩm bảo hiểm mà còn đòi hỏi ứng viên phải có khả năng tư vấn, thuyết phục hiệu quả. Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm thường xuyên phải tổ chức các buổi đào tạo, cải thiện kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên, đồng thời theo dõi và thúc đẩy kết quả kinh doanh đạt được.

3.2. Việc làm Trưởng nhóm kinh doanh phần mềm

Đây là vị trí đòi hỏi người đảm nhiệm phải có khả năng nắm bắt thị trường và các xu hướng công nghệ mới. Công việc chính của Trưởng nhóm là:

Quản lý, hỗ trợ nhóm nhân viên bán hàng, phát triển chiến lược kinh doanh và tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp.

Đảm bảo rằng các giải pháp phần mềm được trình bày phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cũng như chăm sóc khách hàng trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Đây là công việc có yêu cầu cao về cả kỹ thuật lẫn chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên nó cũng đem lại cơ hội thăng tiến nhanh chóng cùng mức lương và đãi ngộ rất hấp dẫn.

3.3. Việc làm Trưởng nhóm kinh doanh thị trường

Trưởng nhóm kinh doanh thị trường có nhiệm vụ xây dựng, triển khai các chiến lược thâm nhập thị trường mới, tối ưu hóa doanh số và mở rộng phạm vi hoạt động của công ty.

Mô tả công việc:

Nghiên cứu xu hướng thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh hiệu quả.

Đề xuất kế hoạch tiếp cận thị trường mới nhằm cải thiện doanh số.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược.

Theo dõi, đưa ra các kế hoạch thích nghi với sự biến động của thị trường.

Công việc này yêu cầu người Trưởng nhóm phải có khả năng quản lý dự án, phát triển mối quan hệ với các đối tác chiến lược và luôn theo dõi sự biến động của thị trường.

4. Khu vực tuyển dụng trưởng nhóm kinh doanh nhiều nhất

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng nhu cầu mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh cũng không ngừng gia tăng. Các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng vị trí này cao nhất.

4.1. Tuyển dụng trưởng nhóm kinh doanh Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một trong những thành phố có nhu cầu tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm kinh doanh ở mức cao. Với sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, bảo hiểm hay thương mại điện tử và công nghệ, thị trường tuyển dụng tại đây luôn diễn ra rất nhộn nhịp. Theo thống kê từ các trang tuyển dụng, số lượng tin tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kinh doanh tại Hà Nội có thể lên tới vài trăm mỗi tháng, phản ánh rõ ràng sự khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực này. Chính vì thế, đây là cơ hội lớn cho những ai có khả năng lãnh đạo - quản lý. Mức lương cho vị trí này tại Hà Nội thường dao động từ 17.000.000 - 24.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và ngành nghề.

4.2. Tuyển dụng trưởng nhóm kinh doanh TP.HCM

Là trung tâm kinh tế phát triển bật nhất cả nước, TP Hồ Chí Minh cũng là nơi có nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh rất lớn. Thành phố này không chỉ có hàng nghìn doanh nghiệp trong các ngành nghề khác nhau mà còn là nơi tập trung nhiều công ty đa quốc gia, tạo ra một thị trường tuyển dụng vô cùng sôi động. Các lĩnh vực như công nghệ, tài chính, bán lẻ hay dịch vụ luôn cần tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kinh doanh để phát triển đội ngũ bán hàng, đồng thời không ngừng mở rộng thị trường.

Theo các trang tuyển dụng uy tín cho biết số lượng tin tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh tại TP.HCM có thể lên đến vài trăm tin mỗi tháng, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và sự mở rộng của các công ty lớn. Mức lương tại TP.HCM dành cho vị trí Trưởng nhóm kinh doanh dao động từ 18.000.000 đến 35.000.000 VNĐ mỗi tháng, cao hơn một chút so với Hà Nội do áp lực cạnh tranh và chi phí sinh hoạt.

Hà Nội và HCM là hai thành phố có nhu cầu tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm kinh doanh rất lớn

5. Mô tả chi tiết về công việc của trưởng nhóm kinh doanh

Trưởng nhóm kinh doanh không chỉ là người đứng đầu một nhóm mà còn là người hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh cho cả một đội ngũ bán hàng. Công việc của vị trí này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng quản lý, phân tích thị trường và khả năng lãnh đạo để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Cụ thể, người trưởng nhóm kinh doanh cần làm các công việc sau:

Nghiên cứu xu hướng thị trường và đánh giá hoạt động của các đối thủ cạnh tranh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trưởng nhóm kinh doanh là phân tích đối thủ cạnh tranh và thị trường. Việc này giúp định hình các chiến lược kinh doanh phù hợp, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trưởng nhóm cần theo dõi các xu hướng ngành, đánh giá điểm mạnh, yếu của đối thủ và tận dụng cơ hội trong thị trường.

Đảm bảo mục tiêu doanh số

Trưởng nhóm kinh doanh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Điều này đòi hỏi khả năng lập kế hoạch, triển khai các chiến lược cụ thể để thúc đẩy đội ngũ nhân viên hoàn thành chỉ tiêu doanh số, đồng thời luôn giám sát kết quả kinh doanh để có những điều chỉnh kịp thời.

Hỗ trợ đào tạo, chỉ dẫn nhân viên mới trong quá trình làm việc

Một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ của việc làm Trưởng nhóm là đào tạo và hướng dẫn nhân viên kinh doanh mới. Trưởng nhóm phải cung cấp các kiến thức cơ bản về sản phẩm, thị trường cũng như quy trình bán hàng, giúp đội ngũ nhân viên nắm vững công việc của họ.

Quản lý đội ngũ và thúc đẩy năng lực của từng thành viên

Ngoài trực tiếp giám sát, người Trưởng nhóm cũng cần có các hành động thúc đẩy năng lực bán hàng của nhân viên kinh doanh trong team. Điều này bao gồm việc hỗ trợ các nhân viên phát triển kỹ năng cần thiết để đạt được thành tích tốt nhất. Trưởng nhóm phải là người tạo ra môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và cải tiến không ngừng.

Lập báo cáo công việc định kỳ theo chỉ đạo của cấp trên

Đánh giá kết quả công việc của đội ngũ và báo cáo định kỳ với cấp trên là một phần quan trọng trong phạm vi công việc của Trưởng nhóm kinh doanh. Họ phải chuẩn bị các báo cáo về doanh số, hiệu suất làm việc cùng một số kết quả khác, giúp ban lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra các quyết định mang tính chiến lược.

Lên kế hoạch chi tiết, định hướng mục tiêu kinh doanh cụ thể

Trưởng nhóm kinh doanh phải thường xuyên lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho từng giai đoạn, bao gồm mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Điều này đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều tập trung vào các mục tiêu chung, hướng tới việc đạt được kết quả tối ưu nhất.

Thiết lập và phát triển quan hệ bền vững với khách hàng

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Trưởng nhóm là xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Trưởng nhóm cần đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, đồng thời phát triển các chiến lược giữ chân khách hàng cũ kết hợp tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng mới.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng kinh doanh là hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh cho cả một đội ngũ bán hàng

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Trưởng nhóm kinh doanh

Do tính chất đặc thù của việc làm Trưởng nhóm kinh doanh, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên phải có sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và cả kinh nghiệm thực tiễn. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà nhà tuyển dụng thường đặt ra cho ứng viên:

Kinh nghiệm làm việc: Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm. Kinh nghiệm giúp ứng viên nhanh chóng nắm bắt công việc và đưa ra các quyết định chính xác hơn.

Khả năng lãnh đạo: Trưởng nhóm cần có khả năng quản lý đội ngũ, thúc đẩy năng lực của từng thành viên để đạt được mục tiêu chung của nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác, Trưởng nhóm phải là người có kỹ năng giao tiếp tốt. Điều này giúp họ tạo dựng được sự tin tưởng và giữ chân khách hàng lâu dài.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Trưởng nhóm phải có khả năng phân tích thị trường, đối thủ và tìm ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả. Kỹ năng này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của công ty.

Khả năng làm việc dưới áp lực: Việc làm Trưởng nhóm kinh doanh yêu cầu ứng viên phải là người cứng rắn để có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực cao, đặc biệt là trong việc hoàn thành các mục tiêu doanh số và đối mặt với các thách thức kinh doanh.

Kiến thức về ngành nghề và sản phẩm: Một điều chắc chắn đó là Trưởng nhóm phải có kiến thức vững chắc về sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề mà công ty hoạt động. Điều này giúp ứng viên đưa ra chiến lược phù hợp để phát triển thị trường và tối ưu hóa doanh thu.

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc: Việc lập kế hoạch chi tiết cho hoạt động kinh doanh là rất quan trọng. Người Trưởng nhóm phải biết cách lên chiến lược rõ ràng, phân công công việc hợp lý và giám sát tiến độ thực hiện một cách hiệu quả.

Do tính chất đặc thù của việc làm Trưởng nhóm kinh doanh, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu rất cao đối với ứng viên

Với mức lương khá cạnh tranh từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ mỗi tháng, việc làm Trưởng nhóm kinh doanh hiện đang là cơ hội nghề nghiệp đầy thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn với ứng viên. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc có khả năng thăng tiến cao hoặc muốn thử sức bản thân với các thử thách mới, vị trí Trưởng nhóm kinh doanh có thể là sự lựa chọn lý tưởng.