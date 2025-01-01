Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Tập đoàn Tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ Đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Tài chính Shinhan là cung cấp cho khách hàng dịch vụ đa dạng, tiện lợi và thỏa đáng thông qua sự phân bố chuyên biệt và hiệu quả. Bên cạnh đó, tập đoàn luôn nỗ lực đa dạng hóa phạm vi kinh doanh, cũng như cập nhật những công nghệ tài chính mới nhất để trở thành tập đoàn tài chính dẫn đầu trên quy mô toàn cầu.

Tin tuyển dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025

Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh 5 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 20/09/2025

Đồng Nai Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Tầng 14, Tòa nhà Pegasus, 53-55, đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

