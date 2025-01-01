Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải là một công ty đại chúng, một trong những thương hiệu kinh doanh vàng, trang sức có lịch sử hơn 32 năm uy tín tại Việt Nam. Với quan điểm con người là nguồn tài nguyên vàng và là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp; Bảo Tín Mạnh Hải đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển, đào tạo nguồn nhân lực. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng mô hình quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp sự bài bản trong quản lý khu vực nhà nước với sự linh hoạt của khu vực tư nhân. Vì vậy môi trường làm việc tại Bảo Tín Mạnh Hải hướng tới sự năng động, chuyên nghiệp và hiện đại. Kênh thông tin tìm hiểu Công ty: + Website: https://baotinmanhhai.vn + Fanpage: https://www.facebook.com/baotinmanhhai.vn