Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Khu thanh sông
- Thọ am
- Liên Ninh, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
- Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại/zalo tại văn phòng
- Quản lý hệ thống và phát triển khách hàng theo data có sẵn và phát triển thêm khách hàng trong khu vực quản lý.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng trong lĩnh vực dụng cụ cầm tay, máy hàn, máy rửa xe, máy bơm nước, máy phát điện, ...
- Thực hiện những chuyến đi công tác thăm khách hàng theo lịch trình (có chế độ công tác phí)
- Đại diện công ty làm việc và quản lý hệ thống Nhà Phân Phối, đại lý bán lẻ khu vực Thành phố và tỉnh được giao.
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Cơ khí, Kỹ thuật, Xây dựng ...
- Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Tư chất tốt, đạo đức tốt, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi.
- Sức khỏe tốt, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe
Tại Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 12.000.000 đồng
- Thu nhập không giới hạn: Hệ số lương doanh thu cao (Lương cơ bản + Hoa Hồng)
- Thưởng thi đua theo tuần hoặc tháng/quý/năm
- Hỗ trợ chi phí đi công tác đầy đủ.
- Các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định nhà nước và có thưởng (Tết âm lịch nghỉ 12-14 ngày).
- Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động,
- Du lịch hè 1 năm 1 lần (từ 3 đến 7 ngày) hoặc được nghỉ Hè
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng: Nhân viên bán hàng→Chuyên viên bán hàng→Quản lý khu vực→Trưởng nhóm→Phó Phòng KD→TP.Kinh Doanh→Giám Đốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI