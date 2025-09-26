Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu thanh sông - Thọ am - Liên Ninh, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại/zalo tại văn phòng

- Quản lý hệ thống và phát triển khách hàng theo data có sẵn và phát triển thêm khách hàng trong khu vực quản lý.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng trong lĩnh vực dụng cụ cầm tay, máy hàn, máy rửa xe, máy bơm nước, máy phát điện, ...

- Thực hiện những chuyến đi công tác thăm khách hàng theo lịch trình (có chế độ công tác phí)

- Đại diện công ty làm việc và quản lý hệ thống Nhà Phân Phối, đại lý bán lẻ khu vực Thành phố và tỉnh được giao.

- Giới tính: Nam, 22 - 35 tuổi

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Cơ khí, Kỹ thuật, Xây dựng ...

- Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Tư chất tốt, đạo đức tốt, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi.

- Sức khỏe tốt, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe

Tại Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN 12 - 50 TRIỆU/ THÁNG

- Lương cơ bản: 12.000.000 đồng

- Thu nhập không giới hạn: Hệ số lương doanh thu cao (Lương cơ bản + Hoa Hồng)

- Thưởng thi đua theo tuần hoặc tháng/quý/năm

- Hỗ trợ chi phí đi công tác đầy đủ.

- Các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định nhà nước và có thưởng (Tết âm lịch nghỉ 12-14 ngày).

- Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động,

- Du lịch hè 1 năm 1 lần (từ 3 đến 7 ngày) hoặc được nghỉ Hè

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng: Nhân viên bán hàng→Chuyên viên bán hàng→Quản lý khu vực→Trưởng nhóm→Phó Phòng KD→TP.Kinh Doanh→Giám Đốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

