Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ AN THÁI - NHÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Công ty TNHH Cơ khí Ô tô An Thái được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1992 tại tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô Trung Quốc tại Việt Nam. Với nhiều năm uy tín trên thị trường, mang đến cho khách hàng những giá trị cốt lõi trong việc phát triển doanh nghiệp của chúng tôi. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHỤ TÙNG Ô TÔ TRUNG QUỐC; XƯỞNG TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ; TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI; CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ AN THÁI - NHÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ AN THÁI - NHÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Công ty TNHH Cơ khí Ô tô An Thái được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1992 tại tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô Trung Quốc tại Việt Nam. Với nhiều năm uy tín trên thị trường, mang đến cho khách hàng những giá trị cốt lõi trong việc phát triển doanh nghiệp của chúng tôi. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHỤ TÙNG Ô TÔ TRUNG QUỐC; XƯỞNG TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ; TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI; SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHỤ TÙNG Ô TÔ TRUNG QUỐC; XƯỞNG TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ; TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI; Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 30 - 50 Triệu

Hạn nộp: 31/10/2025

Thái Bình 30 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

Hạn nộp: 19/10/2025

Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 288, Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

