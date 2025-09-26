Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 288 Trần Thái Tông, p Tiền Phong, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

● Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện.

● Lập kế hoạch và giám sát các ý tưởng tiếp thị mới.

● Nghiên cứu các tổ chức và cá nhân để tìm kiếm cơ hội mới.

● Tăng giá trị của khách hàng hiện tại, đồng thời thu hút khách hàng mới.

● Tham dự các hội nghị, cuộc họp và các sự kiện của ngành.

● Nghiên cứu giá thành sản phẩm và các đề xuất của khách hàng.

● Xây dựng các mục tiêu cho nhóm hàng chiến lược và tăng trưởng kinh doanh.

● Phát triển một chiến lược tăng trưởng tập trung vào cả lợi ích tài chính và sự hài lòng của khách hàng.

● Tiến hành nghiên cứu để xác định thị trường mới và nhu cầu của khách hàng.

● Quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ của công ty nhằm giải quyết hoặc dự đoán các mục tiêu của khách hàng.

● Soạn thảo hợp đồng mua bán đảm bảo tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn do luật thiết lập.

● Lưu giữ hồ sơ bán hàng, doanh thu, v.v.

● Cung cấp phản hồi đáng tin cậy và hỗ trợ sau bán hàng.

● Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

● Đào tạo nhân sự và giúp các thành viên trong nhóm phát triển kỹ năng của họ.

● Phát triển nhân viên cấp độ đầu vào thành những nhân viên bán hàng có giá trị.

● Quản lý nhân viên thị trường, phòng bán hàng và phòng sản phẩm.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bằng đại học trở lên trong các lĩnh vực liên quan: Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Tiếp thị, Marketing, Quản lý...

● Kinh nghiệm từ 4 năm trở lên tại vị trí tương đương.

● Tư duy định hướng dữ liệu, tư duy phản biện, tư duy chiến lược và tư duy định hướng kết quả với thành tích thành công đã được kiểm chứng thực tế

● Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng là một điểm cộng

● Kiến thức thị trường về lĩnh vực xe ô tô tải Trung Quốc

● Khả năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp tốt trong nội bộ và với đối tác, các bộ phận phòng ban.

● Thể hiện sự đổi mới và sáng tạo trong việc phát triển các chiến lược và chiến thuật bán hàng và tiếp thị hiệu quả.

● Khả năng chịu áp lực công việc, thích ứng tốt với sự thay đổi

● Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

● Thành thạo MS Office và phần mềm CRM

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương thỏa thuận.

● Chế độ thưởng 6 tháng, thưởng cuối năm và các chính sách thưởng đánh giá kết quả công việc tháng/quý theo quy định Công ty; thưởng “Vì bạn xứng đáng” thưởng thành tích sáng kiến, ...hấp dẫn khác.

● Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.

● Các hoạt động tập thể, team building, các sự kiện nội bộ, training nội bộ.

● Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin