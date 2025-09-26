Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Ngày đăng tuyển: 26/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2025
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinaconex Diamond, 459C Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra tính hợp lý của hồ sơ thiết kế và dự toán... cho từng dự án;
• Giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ, an toàn tại các công trình xây dựng;
• Lập hồ sơ cho các công tác đầu tư dự án bất động sản;
• Tham gia các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
• Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, tính dự toán và các phần mềm khác phục vụ chuyên ngành xây dựng.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
• Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, trung thực, chịu khó và có chí tiến thủ.
• Ngoại hình ưu nhìn (nam/ nữ)

Tại Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương theo thỏa thuận.
• Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT.
• Thưởng Lễ/ Tết; sinh nhật ...
• Được xét tăng lương theo khả năng đáp ứng công việc, lương tháng 13 và nhiều phúc lợi khác.
• Đặc biệt: Anh/ Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
• Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư

Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

